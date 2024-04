Farmaceites padomi dziedātāju un dejotāju aptieciņai

1. Saules aizsarglīdzeklis

Izvēloties piemērotu saules aizsargkrēmu, pievērsiet uzmanību SPF un tam, vai līdzeklis aizsargā gan no UVA, gan UVB saules stariem. Gaišas ādas īpašniekiem un bērniem ieteicams SPF 50, bet cilvēkiem ar saules alerģiju pieejami arī līdzekļi ar īpaši augstu aizsardzību jeb SPF 100. Atcerieties - ilgstoši atrodoties saulē, krēms jāuzklāj atkārtoti ik pēc 2-3 stundām, kā arī pēc ūdens peldes. Ja tomēr saules iedarbība bijusi pārāk spēcīga un izveidojies ādas apsārtums, palīdzēs pantenolu saturošas putas.



2. Aerosols odu un ērču atbaidīšanai

Lai arī svētki norisinās galvaspilsētā, pilsētas parkos un apzaļumotās teritorijās neesam pasargāti no odiem un ērcēm, tādēļ savai drošībai un labsajūtai iekļaujiet aptieciņā kādu no līdzekļiem, kas aizsargā pret dažāda veida kukaiņiem un ērcēm. Bērniem un jutīgākiem cilvēkiem ieteicami līdzekļi, kas sastāv no dabiskām vielām. Tāpat var izvēlēties jums piemērotāko un ērtāko formu - aerosolu, aproci vai ultraskaņas ierīci. Visi līdzekļi jālieto atbilstoši lietošanas instrukcijai.



3. Pretalerģijas medikamenti

Antihistamīni jeb pretalerģijas medikamenti uzlabos pašsajūtu alerģijas gadījumā. Līdzekļi gela formā lietošanai uz ādas palīdzēs samazināt niezi un apsārtumu kukaiņu koduma gadījumā, savukārt līdzekļi tablešu formā ieteicami, piemēram, alerģisko iesnu, pārtikas alerģijas un ļoti izteiktu alerģijas simptomu uz ādas mazināšanai. Ņemiet vērā - svarīgi izvēlēties preparātu, kas neizraisa miegainību.



4. Pretsāpju, temperatūru samazinošas zāles

Galvassāpes, muguras un locītavu sāpes ir biežākās sāpes, kas ļoti pasliktina mūsu pašsajūtu un ievērojami samazina mūsu darba spējas. Paracetamolu vai ibuprofēnu saturoši medikamenti darbojas gan kā pretsāpju līdzekļi, gan samazina paaugstinātu ķermeņa temperatūru. Šos medikamentus ieteicams lietot pēc ēšanas, uzdzerot vismaz pusglāzi ūdens un nepārsniedzot maksimālo vienas lietošanas reizes un diennakts devu. Par medikamentu izvēli un lietošanu konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu!



5. Preparāti kuņģa un zarnu trakta labsajūtai

Mainoties ikdienas ēšanas režīmam, kā arī paaugstinātas slodzes un stresa ietekmē var piemeklēt gremošanas sistēmas problēmas. Lai no tām izvairītos, profilaktiski var lietot labvēlīgās baktērijas saturošus uztura bagātinātājus. Noderīgi varētu būt gremošanas enzīmi, zāles vēdera izejas traucējumu novēršanai un pret vemšanu. Vēdera vīrusu profilaksei nedrīkst aizmirst par regulāru roku mazgāšanu ar ziepēm un ūdeni vai roku dezinfekcijas līdzekļu lietošanu. Ja tomēr novērojat infekcijas simptomus (vemšana, caureja, slikta dūša, paaugstināta temperatūra), nevajadzētu apmeklēt svētku pasākumus, lai neinficētu pārējos svētku dalībniekus!



6. Dezinfekcijas un brūču aprūpes līdzekļi

Ikvienā aptieciņā jābūt iepakojumam ar dažāda izmēra plāksteriem, marles saitei un brūču dezinfekcijas līdzeklim. Par piemērotāko izvēli vienmēr var konsultēties ar farmaceitu, kas ieteiks ērtāko un mūsdienīgāko risinājumu.



7. Īpaši dziedātājiem - zāles kakla sāpēm un aizsmakuma mazināšanai

Dziedātājiem, rūpējoties par savu balsi, īpaši ieteicami līdzekļi, kas mitrina kakla gļotādu, piemēram, sūkājamās tabletes, kas satur Islandes ķērpi un hialuronskābi. Balss aizsmakuma gadījumā labākās zāles ir balsi saudzējošs režīms, jāizvairās no karstu un ļoti aukstu dzērienu, asu un kairinošu ēdienu lietošanas.



8. Īpaši dejotājiem - atvēsinošs gels vai aerosols traumu gadījumā

Traumu gadījumā (sasitumi, sastiepumi, izmežģījumi) pirmajai palīdzībai noderēs aukstuma geli un aerosoli. Tie atvēsinās un samazinās tūsku, savukārt turpmākai ārstēšanai būs piemēroti geli, kas satur nesteroīdos pretsāpju un pretiekaisuma līdzekļus.



9. Magniju saturoši uztura bagātinātāji

Paaugstinātas slodzes apstākļos magniju saturoši uztura bagātinātāji var palīdzēt samazināt nogurumu, muskuļu saspringumu un novērst krampju veidošanos.



10. Prettulznu plāksteri un līdzekļi noberzumu novēršanai

Lai izvairītos no noberzumiem un tulznām, īpaši noderīgi būs speciāli plāksteri tulznām, kas ir īpaši izturīgi un veicina dzīšanas procesu. Uz vietām, kur potenciāli var veidoties noberzumi, profilaktiski var uzklāt speciālu līdzekli, kas uz ādas veido neredzamu aizsargslānīti, tādējādi pasargājot no tulznu veidošanās.

Lai svētku laikā justos labi

Farmaceite atgādina - lai izvairītos no dažāda veida veselības problēmām un izbaudītu svētku laiku, ir būtiski parūpēties par vispārējo organisma labsajūtu. Ļoti svarīgi ir pietiekams uzņemtā šķidruma daudzums un pilnvērtīgs uzturs. Lai atjaunotu spēkus pēc garas un intensīvas mēģinājumu dienas, izšķiroša ir atpūta un pilnvērtīgs miegs. Bezmiega gadījumā var lietot viegli nomierinošus augu izcelsmes vai melatonīnu saturošus uztura bagātinātājus.

Hronisku slimību gadījumā pirms piedalīšanās dziesmu un deju svētkos vai līdzīgos pasākumos kopā ar ārstējošo ārstu ir jāizvērtē savs veselības stāvoklis un jānodrošinās ar nepieciešamajiem medikamentiem slimības kontrolei.

Rūpēsimies par savu veselību! Lai labi sakomplektēta aptieciņa ir vienmēr pa rokai! Lai skanīgas balsis un raits deju solis!