Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" radošā komanda uzsāk iniciatīvu "Salauzto dzimtu stāsti"

Foto: Emīls Freimanis
Filmu studija "Kultfilma" sadarbībā ar filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" radošo komandu un Latvijas Okupācijas muzeju sāk iniciatīvu "Salauzto dzimtu stāsti", aicinot Latvijas iedzīvotājus iesūtīt savus ģimenes stāstus, informē iniciatīvas veidotāji.

Iniciatīvas mērķis ir apkopot personiskas liecības par Latvijas cilvēku dzīvi kara un okupācijas gados, lai saglabātu un papildinātu valsts vēstures mozaīku ar individuāliem pieredzes stāstiem.

Organizatori uzsver, ka daudzu dzimtu pieredze joprojām ir maz dokumentēta, lai gan tā veido Latvijas vēstures daļu, kuru nepieciešams saglabāt.

Visi iesūtītie materiāli tiks nodoti Latvijas Okupācijas muzejam, kur tie kļūs par daļu no muzeja audiovizuālās krātuves un būs pieejami pētniekiem un sabiedrībai.

Stāstus var nosūtīt rakstiskā, audio vai video formā uz e-pastu "dzimtasstasti@gmail.com" vai filmas sociālo mediju kontu "@tttlegenda".

