Svētdiena, 5. oktobris, 2025 10:00

"FlixBus" populārākie galamērķi no Latvijas šovasar bija uz Tallinu, Viļņu un Kauņu

Starptautiskā pasažieru pārvadātāja "FlixBus" populārākie galamērķi no Latvijas šovasar bija Tallina, Viļņa un Kauņa, informēja kompānija.

"FlixBus" apkopotie dati liecina, ka vasarā cilvēki no Latvijas aktīvi ceļoja arī uz citām Baltijas reģiona pilsētām - Pērnavu, Tartu un Paņevežu.

Savukārt garākos braucienos ceļotāji no Latvijas vasarā visbiežāk devās uz Varšavu un Berlīni.

Bija arī ceļotāji, kuri izmantoja autobusus arī garākiem ceļojumiem pa Eiropu. Garākie "FlixBus" autobusu maršruti, kurus šovasar izvēlējās ceļotāji no Latvijas, bija uz Sevilju Spānijā un Lisabonu Portugālē, informē kompānijā.

"FlixBus" Austrumeiropas biznesa direktore Kamila Zalevska norāda, ka rudenī ceļotāji no Latvijas vairāk varētu doties uz lielpilsētām Eiropā, ārpus Baltijas valstu robežām. "Vasarā cilvēki dod priekšroku īsiem un izdevīgiem braucieniem uz kaimiņvalstīm, bet rudenī biežāk izvēlas doties uz pilsētām, kur var baudīt plašāku muzeju, koncertu un citu kultūras aktivitāšu klāstu," piebilst Zalevska.

"FlixBus" Latvijā piedāvā 10 ceļojumu galamērķus, kuriem nav starpsavienojumu - Austrija, Ungārija, Čehija, Slovākija, Somija, Lietuva, Igaunija, Polija, Slovēnija un Vācija. Kopumā Baltijā "FlixBus" apkalpo 53 maršrutus.

"FlixBus" ir zīmols, kas pieder Vācijas uzņēmumam "FlixMobility GmbH".

