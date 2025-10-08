Foto: Ar purva kurpēm pa Ķemeru purvu

Purvi aizņem teju ceturto daļu no Ķemeru nacionālā parka teritorijas. Tajā sastopami visi trīs purvu tipi – zemais‚ pārejas un augstais. Nozīmīgākie augstie jeb sūnu purvi Ķemeru nacionālajā parkā ir: Lielais Ķemeru tīrelis‚ Raganu un Zaļais purvs, kā arī mazāki purvi – Ogu purvs ar Kugraiņa ezeru un Pūšu purvs. Būtiski atzīmēt, ka šie purvi ir cilvēka darbības maz ietekmēti. Ķemeru apkārtnes purvi ir nozīmīga sērūdeņu veidošanās vieta, kas ir unikāla visā valsts mērogā. Zem Lielā Ķemeru tīreļa, Raganu purva un Slokas purva kūdras masīviem veidojas sērūdens, kas avotu veidā vietām izplūst virszemē.