Foto: Ar purva kurpēm pa Ķemeru purvu

Foto: Ar purva kurpēm pa Ķemeru purvu
Attēls no personīgā arhīva
Foto: Ar purva kurpēm pa Ķemeru purvu

Kad Latvijā rokas stiepiena attālumā ir tik daudz skaistu vietu, tad arī OgreNet redakcijas žurnālisti izmanto iespēju gūt iedvesmu un atjaunot spēkus. Šoreiz piedāvājam ielūkoties foto galerijā no pastaigas ar purva kurpēm pa Ķemeru purvu. Brīnišķīgais maršruts ļauj iepazīt Lielā Ķemeru tīreļa purva gan skaisto ainavu, tās mainīgumu, raksturīgos augus, dzīvniekus un dabas objektus.

Purvi aizņem teju ceturto daļu no Ķemeru nacionālā parka teritorijas. Tajā sastopami visi trīs purvu tipi – zemais‚ pārejas un augstais. Nozīmīgākie augstie jeb sūnu purvi Ķemeru nacionālajā parkā ir: Lielais Ķemeru tīrelis‚ Raganu un Zaļais purvs, kā arī mazāki purvi – Ogu purvs ar Kugraiņa ezeru un Pūšu purvs. Būtiski atzīmēt, ka šie purvi ir cilvēka darbības maz ietekmēti. Ķemeru apkārtnes purvi ir nozīmīga sērūdeņu veidošanās vieta, kas ir unikāla visā valsts mērogā. Zem Lielā Ķemeru tīreļa, Raganu purva un Slokas purva kūdras masīviem veidojas sērūdens, kas avotu veidā vietām izplūst virszemē.

mceu_17185565511759823551601.jpg

mceu_56559217721759823558198.jpg

mceu_87304503331759823565649.jpg

mceu_55252023141759823571228.jpg

mceu_89705762251759823576951.jpg

mceu_40420501661759823582783.jpg

mceu_36843855111759823971905.jpg

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
