Svētdiena, 25. oktobris, 2026 12:07
FOTO: Deputāts Ratnieks ar sievu viesojies Ķeipenē, kur abu pastaigai pievienojies negaidīts ceļabiedrs
OgreNet
Svētdiena, 25. oktobris, 2026 12:07
FOTO: Deputāts Ratnieks ar sievu viesojies Ķeipenē, kur abu pastaigai pievienojies negaidīts ceļabiedrs
OgreNet
Rīgas domes deputāts Edvards Ratnieks kopā ar sievu Mariju Luīzi Ratnieci aizvadījis aktīvu brīvdienu, dodoties rudens pastaigā pa bijušo Rīga–Ērgļi dzelzceļa līniju, un, kā zināms, daļa no tā atrodas Ogres novadā. Ar rudenīgajām fotogrāfijām deputāts dalījies sociālajos tīklos, kur atklājis, ka abiem pievienojies negaidīts ceļabiedrs.