Svētdiena, 25.10.2026 12:20
Beāte, Beatrise
Svētdiena, 25.10.2026 12:20
Beāte, Beatrise
Svētdiena, 25. oktobris, 2026 12:07

FOTO: Deputāts Ratnieks ar sievu viesojies Ķeipenē, kur abu pastaigai pievienojies negaidīts ceļabiedrs

OgreNet
FOTO: Deputāts Ratnieks ar sievu viesojies Ķeipenē, kur abu pastaigai pievienojies negaidīts ceļabiedrs
Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Edvards Ratnieks
Svētdiena, 25. oktobris, 2026 12:07

FOTO: Deputāts Ratnieks ar sievu viesojies Ķeipenē, kur abu pastaigai pievienojies negaidīts ceļabiedrs

OgreNet

Rīgas domes deputāts Edvards Ratnieks kopā ar sievu Mariju Luīzi Ratnieci aizvadījis aktīvu brīvdienu, dodoties rudens pastaigā pa bijušo Rīga–Ērgļi dzelzceļa līniju, un, kā zināms, daļa no tā atrodas Ogres novadā. Ar rudenīgajām fotogrāfijām deputāts dalījies sociālajos tīklos, kur atklājis, ka abiem pievienojies negaidīts ceļabiedrs.

Viņš raksta: "Mums pievienojās ceļabiedrs no pirmā līdz pēdējam metram.  Gājām pa Rīga-Ērgļi zaļo dzelzceļu."

Vēlāk gan komentāru sadaļā viņš piebilst, ka četrkājaino ceļabiedru atveduši atpakaļ uz sākumu – tieši to vietu, kur viņš pievienojies pārim.

mceu_86508832211792922832055.jpg
Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Edvards Ratnieks
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.