"Meža terapijas taka ir mūsu vēlme pārvērst ilgtspējības mērķus dzīvē - radīt vidi, kur daba kļūst par atjaunošanās telpu ikvienam," norāda "Rīgas mežu" valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. Viņa stāsta, ka ar šo maršrutu ne tikai papildināts "EkVidO" centra piedāvājums, bet arī veidots ilgtspējīgs risinājums, kas atbilst uzņēmuma stratēģijai - rūpēties par dabas daudzveidību, nodrošināt pieejamību un kalpot sabiedrībai.
Kā informēja uzņēmumā, meža terapija ir brīvdabas terapijas metode, kas palīdz stiprināt un atjaunot cilvēka veselību - psihoemocionāli, garīgi, sociāli un fiziski. Tā ir piemērota dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem. Sesijas parasti vada sertificēts speciālists, izmantojot dabā balstītas aktivitātes un radošus uzdevumus.
Vides izglītības centrā "EkVidO" izveidotajā takā pieturvietu apraksti papildināti ar tekstu Braila rakstā un pieejami arī audio formātā.
Takas garums vienā virzienā ir aptuveni pusotrs kilometrs, un maršrutā izveidotas piecas pieturvietas, kurās, izmantojot dažādas maņas, iespējams pētīt dabu, nomierināt prātu un gūt pozitīvas emocijas, stāsta Geistere.
Jaunā Meža terapijas taka brīvi pieejama ikvienam vides izglītības centra "EkVidO" apmeklētājam. Par takas uzturēšanu ikdienā rūpēsies "Rīgas meži".
Kā ziņots, pašvaldības uzņēmuma SIA "Rīgas meži" apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 21,491 miljons eiro, kas ir par 14,4% vairāk nekā 2023.gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 26,5% un bija 627 802 eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.
Uzņēmums "Rīgas meži" ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums ar pamatkapitālu 114 817 770 eiro apmērā. Tas apsaimnieko 62 000 hektāru meža, 399 hektārus Rīgas parku un apstādījumu, kā arī atbild par kultūras un atpūtas parku "Mežaparks".