Otrdiena, 10. februāris, 2026 09:44

FOTO: Ikšķile staros! Zināms, kāda būs Jāņa Aišpura vadītā kora krāsa

Otrdiena, 10. februāris, 2026 09:44

Gaidot 1. martu, kad TV3 ēterā atgriezīsies skatītāju iemīļotais šovs “Koru kari”, beidzot atklātas arī koru krāsas. Jāņa Aišpura vadītais koris šovā pārstāvēs saules krāsu, kļūstot par Ikšķiles saules kori.

Un, kā ierasts, koru krāsas nebūs tikai dekoratīvs elements – katra no tām būs daļa no komandas identitātes, ko dziedātāji ar lepnumu nesīs visas sezonas garumā.

Šova “Koru kari” jaunajā sezonā skatītāji redzēs arī Rīgas sudrabbalto kori Māras Upmanes-Holšteines vadībā un Dainim Skutelim uzticēto Preiļu purpura kori. Savukārt Diona Liepiņa vadīs Rēzeknes oranžo kori, bet Ingus Ulmanis – Limbažu sarkano kori. Šovā piedalīsies arī Elīnas Fūrmanes Rīgas debeszilais koris, Chris Noah Olaines melnbaltais koris un Fiņķa Madonas zaļais koris. Par zelta krāsu šosezon rūpēsies Andra Ērgļa Liepājas zelta koris, bet sezonu noslēgs Asnates Rancānes vadītais Saulkrastu pērļu koris.

Un vēl – varam pačukstēt, ka jau 16. februārī tiks atklāta biļešu iegāde šova “Koru kari” pasākumiem Rīgas Kinostudijā. Tā būs lieliska iespēja atbalstīt savus favorītus klātienē un izbaudīt šova atmosfēru pavisam no cita skatu punkta!

