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Otrdiena, 06.10.2026 15:46
Monika, Zilga, Zilgma
Otrdiena, 6. oktobris, 2026 15:19

FOTO: Ikšķilē vakari iekrāsojas ar rudens krāsu paleti. Īstais laiks doties baudīt gadalaika maiņas!

OgreNet
FOTO: Ikšķilē vakari iekrāsojas ar rudens krāsu paleti. Īstais laiks doties baudīt gadalaika maiņas!
Foto: Baiba Trumekalne
Otrdiena, 6. oktobris, 2026 15:19

FOTO: Ikšķilē vakari iekrāsojas ar rudens krāsu paleti. Īstais laiks doties baudīt gadalaika maiņas!

OgreNet

Rudens tikko sācies. Kāds tas ir jūsu pagastos? Piedāvājam "Ogres Vēstis Visiem" žurnālistes Baibas Trumekalnes iemūžinātos foto mirkļus Ikšķilē. Īstais laiks, kad iet vērot rudens triepienus dabā, jo nedēlas vidūs Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, vakara stundās daudzviet iestāsies bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra no rīta būs +5..+9 grādi, piekrastē - līdz +14 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +14..+17 grādiem.

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