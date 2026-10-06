FOTO: Ikšķilē vakari iekrāsojas ar rudens krāsu paleti. Īstais laiks doties baudīt gadalaika maiņas!

Rudens tikko sācies. Kāds tas ir jūsu pagastos? Piedāvājam "Ogres Vēstis Visiem" žurnālistes Baibas Trumekalnes iemūžinātos foto mirkļus Ikšķilē. Īstais laiks, kad iet vērot rudens triepienus dabā, jo nedēlas vidūs Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, vakara stundās daudzviet iestāsies bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra no rīta būs +5..+9 grādi, piekrastē - līdz +14 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +14..+17 grādiem.