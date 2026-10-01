FOTO: Ikšķiles treilparkā aicina palīdzēt sablietēt jauno trasīti. Kopā jautrāk!

Ierakstu komentē Toms Kalniņš, novērtējot, ka "Tik nereāli labi! Fantastisks veikums!" Arī Ivars aicina: "Ar blieti vai vairàkàm jàiet pàri (kopà jautràk) un àtri satrombèsies! Noteikti, ka bruģētājiem vakaros tās stāv neizmantotas!"
Trasītes forma ir gatava, taču segums pagaidām ir ļoti mīksts. Tāpēc jāsablietē gan trasītes braucamā daļa, gan virāžu augšdaļa un aizmugure. Darbam der dažādi paņēmieni: zemes rullis, vienmērīga piemīdīšana ar kājām, lāpsta, ķerras platais ritenis vai kāds cits radošs risinājums. Var izmantot arī vibroblieti, taču vēlams ne smagāku par 70 kilogramiem.
Jānis Bērziņš mierina, ka nav jāsatraucas, ja sanāk nelīdzeni vai bedraini. Svarīgākais ir pēc iespējas saglabāt trases formu, jo labi sablietētu pamatni vēlāk no jauna saformēt nav sarežģīti.
Arī apkārtējās teritorijas planēšana un frēzēšana vēl sekos, taču ne uzreiz, jo pašlaik zeme ir ļoti mitra.
Iniciatori pateicas Ogres novada pašvaldībai par iespēju šo vietu attīstīt un "Ikšķiles Mājai" par jaudīgo atbalstu atjaunošanas darbos.
Attēli no Facebook grupas "Mūsu Ikšķile"