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Svētdiena, 05.07.2026 17:06
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Svētdiena, 5. jūlijs, 2026 12:42

FOTO: Meža veltes mežā papilnam! Cilvēki lasa ne tikai "OgreNet", bet arī sēnes un ogas

OgreNet
FOTO: Meža veltes mežā papilnam! Cilvēki lasa ne tikai "OgreNet", bet arī sēnes un ogas
Fotokolāža OgreNet: Bildes iesūtījuši Diāna Krastiņa, Sanita Mihelsone-Pilskalne, Jevgenijs Leonkevs, Māra Grigorjeva, Džeina Bērziņa
Svētdiena, 5. jūlijs, 2026 12:42

FOTO: Meža veltes mežā papilnam! Cilvēki lasa ne tikai "OgreNet", bet arī sēnes un ogas

OgreNet

Laikapstākļi brīvdienās, šķiet, ideāli - te neliels lietutiņš, te saule spīd. Aicinājām mūsu lasītājus "OgreNet" Facebook kontā iesūtīt notvertos foto mirkļus ar meža veltēm. Paldies par lielo atsaucību - gan lācenes, gan meža zemenītes, gan gailenes un citi labumi! Neiztrūkst arī padomi, lai mežā drošāk - jāņem līdzi savs sargsuns!

Laura Tropina aplūkojot citu guvumus, mums raksta, ka pati mežā gan neiet. "Sēnes es neēdu, man negaršo un kamēr esi mežā, mājās var daudz ko atrast, ko padarīt - izmazgāt, sakopt māju vai iet kopt savu dārzu," tā Laura par viņasprāt lietderīgi pavadītu laiku.

Mūsu sekotāja Dzintra Jorena atbild: "Man gan patika sēnes un ogas lasit.Bet diemžēl nu jau tris gadus vairs nevaru."

Sofija Kukle arī atceras, ka savulaik mežos bridusi itin bieži. "Saliku daudz ko ziemai no meža veltēm un vēl pārdevu ogas. Naudu vajadzēja, bērni skolā mācījās, vajadzību bija daudz."

Kādi citi komentētāji satraukušies par bildēm ar puszaļām lācenēm, tomēr zinātāji steidz rakstīt, ka "lācenes vienmēr salasa puszaļas un tad mājās gatavina, jo ja tās lasa pilnībā nogatavojušās, tās izšķīst turpat uz vietas.

Un nu foto galerija - 

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Fotokolāža: Bildes iesūtījuši Žanna Adamenko, Ārija Jermacāne, Ainars Bērziņš, Juris Juris, Indra Ērgle

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Fotokolāža: Bildes iesūtījuši Kitija Pleša, Silva Zariņa

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Fotokolāža: Bildes iesūtījuši Mairita Bickovska, Kristīne Līdaka

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Fotokolāža: Bildes iesūtījuši Diāna Krastiņa, Sanita Mihelsone-Pilskalne, Jevgenijs Leonkevs, Māra Grigorjeva, Džeina Bērziņa

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Fotokolāža: Bildes iesūtījuši Žanna Adamenko, Ligita Goldova, Lelde Gude-Konolova

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