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Trešdiena, 22.07.2026 15:41
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Trešdiena, 22. jūlijs, 2026 10:37

FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās "Lavandu Lejās"

OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās "Lavandu Lejās"
Foto: OgreNet
Trešdiena, 22. jūlijs, 2026 10:37

FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās "Lavandu Lejās"

OgreNet

Ogres novada Tīnūžu pagastā nu jau gandrīz 10 gadus atrodas ģimenes radītais un lolotais lavandu dārzs “Lavandu Lejas”. Portāls OgreNet viesojās šajā skaistajā vietā, lai iemūžinātu īpašo noskaņu krāšņā fotogalerijā.


Dārzs, kurā no Rīgas iespējams nokļūt vien 35 minūtēs, ogrēniešiem atrodas rokas stiepiena attālumā. Tas ir kā miera oāze ikvienam, kurš vēlas izrauties no pilsētas steigas.

Ar mīlestību un rūpēm iekoptajā teritorijā apmeklētāji var izstaigāt lavandu laukus un akmens dārzu, atpūsties labiekārtotās piknika zonās, kā arī baudīt dabu.

Tā kā lavandas nezied visu vasaru, interesenti tiek aicināti neatlikt ciemošanos un doties izbaudīt ziedēšanas burvību, kamēr tas vēl ir iespējams.

Piedāvājam arī jums ielūkoties fotogalerijā, lai sajustu lavandu izstaroto mieru!

FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
FOTO: Miera oāze rokas stiepiena attālumā – OgreNet viesojas krāšņajās &quot;Lavandu Lejās&quot; Foto: OgreNet
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