Dārzs, kurā no Rīgas iespējams nokļūt vien 35 minūtēs, ogrēniešiem atrodas rokas stiepiena attālumā. Tas ir kā miera oāze ikvienam, kurš vēlas izrauties no pilsētas steigas.
Ar mīlestību un rūpēm iekoptajā teritorijā apmeklētāji var izstaigāt lavandu laukus un akmens dārzu, atpūsties labiekārtotās piknika zonās, kā arī baudīt dabu.
Tā kā lavandas nezied visu vasaru, interesenti tiek aicināti neatlikt ciemošanos un doties izbaudīt ziedēšanas burvību, kamēr tas vēl ir iespējams.
Piedāvājam arī jums ielūkoties fotogalerijā, lai sajustu lavandu izstaroto mieru!