Automašīnas sludinājums publicēts auto plača "Cartom Latvija" sociālajos tīklos, kur auto pieteikts kā ekskluzīvais izdevums "Intrisha Edition". Zem spilgtās ārienes slēpjas “Mitsubishi Colt” ar 1,3 litru benzīna dzinēju un automātisko ātrumkārbu, taču galvenais uzsvars likts uz auto unikālo stilu un "ekstrām".
Sludinājumā rakstīts: “Dizainiska, mūsdienīga un ar raksturu, made in Italy Žužiņa.
Viņai klāt ir visādas extras - Briliantu stūres apvalks (vai ir īstie brillianti - tas nav svarīgi), salonā pūkains vaibs, ar roza elementiem.
Bampera defektu var salabot ar plāksteri, un tas neietekmē auto vērtību.Virsbūves rusa ir novērsta ar luxus dzīvnieka raksta līmplevi. No sirds atdodu.
Riepām ir pazīstamas visas Latvijas bedres. Tikai trīs avārijas, un vienu atzīstu, mana vaina (Krasoju lūpas). Atdošu tikai labās rokās, bet ja ir sliktas – plus sotaks. Personīgi nodošu atslēgas jaunajam īpašniekam.”