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Trešdiena, 22. jūlijs, 2026 15:40

FOTO: Populārā influencere pārdod, iespējams, neparastāko auto Latvijā – savu “Žužapardu"

OgreNet
FOTO: Populārā influencere pārdod, iespējams, neparastāko auto Latvijā – savu “Žužapardu"
Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Cartom.latvija
Trešdiena, 22. jūlijs, 2026 15:40

FOTO: Populārā influencere pārdod, iespējams, neparastāko auto Latvijā – savu “Žužapardu"

OgreNet

Digitālā satura veidotāja un ekstravagantā influencere Intrisha (īstajā vārdā Patrīcija Golovizina) ir gatava šķirties no sava neparastā spēkrata, kuram pat dots vārds – Žužapards.

Automašīnas sludinājums publicēts auto plača "Cartom Latvija" sociālajos tīklos, kur auto pieteikts kā ekskluzīvais izdevums "Intrisha Edition". Zem spilgtās ārienes slēpjas “Mitsubishi Colt” ar 1,3 litru benzīna dzinēju un automātisko ātrumkārbu, taču galvenais uzsvars likts uz auto unikālo stilu un "ekstrām".

Sludinājumā rakstīts: “Dizainiska, mūsdienīga un ar raksturu, made in Italy Žužiņa.

Viņai klāt ir visādas extras - Briliantu stūres apvalks (vai ir īstie brillianti - tas nav svarīgi), salonā pūkains vaibs, ar roza elementiem.

Bampera defektu var salabot ar plāksteri, un tas neietekmē auto vērtību.Virsbūves rusa ir novērsta ar luxus dzīvnieka raksta līmplevi. No sirds atdodu.

Riepām ir pazīstamas visas Latvijas bedres. Tikai trīs avārijas, un vienu atzīstu, mana vaina (Krasoju lūpas).  Atdošu tikai labās rokās, bet ja ir sliktas – plus sotaks. Personīgi nodošu atslēgas jaunajam īpašniekam.”

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FOTO: Populārā influencere pārdod, iespējams, neparastāko auto Latvijā – savu “Žužapardu&quot; Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Cartom.latvija
FOTO: Populārā influencere pārdod, iespējams, neparastāko auto Latvijā – savu “Žužapardu&quot; Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Cartom.latvija
FOTO: Populārā influencere pārdod, iespējams, neparastāko auto Latvijā – savu “Žužapardu&quot; Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Cartom.latvija
FOTO: Populārā influencere pārdod, iespējams, neparastāko auto Latvijā – savu “Žužapardu&quot; Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Cartom.latvija
FOTO: Populārā influencere pārdod, iespējams, neparastāko auto Latvijā – savu “Žužapardu&quot; Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Cartom.latvija
FOTO: Populārā influencere pārdod, iespējams, neparastāko auto Latvijā – savu “Žužapardu&quot; Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Cartom.latvija
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