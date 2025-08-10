Sestdiena, 9. augusts, 2025 18:05
Foto: Rīta rasa un zirnekļu tīkli – Ogres pērles Maijas Karpovičas skatījumā
Fotogrāfe un sociālo tīklu lietotāja Maija Karpoviča savā “Facebook” profilā dalījusies ar brīnišķīgu foto sēriju “OGRES pērles!”. Šoreiz viņas skatiena centrā ir skaistas bildes ar zirnekļu tīkliem, kas rīta rasā mirdz kā vislieliskākie dabas mākslas darbi. Smalkās pavedienu līnijas un gaismas spēle kadros pārvērš ikdienišķo ainavu par īstu mākslas galeriju brīvā dabā. Fotogrāfijas ātri guvušas skatītāju atzinību un izpelnījušās komentārus, kas slavē gan attēlu tehnisko izpildījumu, gan spēju pamanīt un iemūžināt dabas brīnumus Ogrē.