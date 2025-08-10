Svētdiena, 10.08.2025 14:34
Audris, Brencis, Inuta
Svētdiena, 10.08.2025 14:34
Audris, Brencis, Inuta
Sestdiena, 9. augusts, 2025 18:05

Foto: Rīta rasa un zirnekļu tīkli – Ogres pērles Maijas Karpovičas skatījumā

Foto: Rīta rasa un zirnekļu tīkli – Ogres pērles Maijas Karpovičas skatījumā
Foto: Maija Karpoviča
Sestdiena, 9. augusts, 2025 18:05

Foto: Rīta rasa un zirnekļu tīkli – Ogres pērles Maijas Karpovičas skatījumā

Fotogrāfe un sociālo tīklu lietotāja Maija Karpoviča savā “Facebook” profilā dalījusies ar brīnišķīgu foto sēriju “OGRES pērles!”. Šoreiz viņas skatiena centrā ir skaistas bildes ar zirnekļu tīkliem, kas rīta rasā mirdz kā vislieliskākie dabas mākslas darbi. Smalkās pavedienu līnijas un gaismas spēle kadros pārvērš ikdienišķo ainavu par īstu mākslas galeriju brīvā dabā. Fotogrāfijas ātri guvušas skatītāju atzinību un izpelnījušās komentārus, kas slavē gan attēlu tehnisko izpildījumu, gan spēju pamanīt un iemūžināt dabas brīnumus Ogrē.

Foto: Rīta rasa un zirnekļu tīkli – Ogres pērles Maijas Karpovičas skatījumā
Foto: Rīta rasa un zirnekļu tīkli – Ogres pērles Maijas Karpovičas skatījumā
Foto: Rīta rasa un zirnekļu tīkli – Ogres pērles Maijas Karpovičas skatījumā
Foto: Rīta rasa un zirnekļu tīkli – Ogres pērles Maijas Karpovičas skatījumā
Foto: Rīta rasa un zirnekļu tīkli – Ogres pērles Maijas Karpovičas skatījumā
Foto: Rīta rasa un zirnekļu tīkli – Ogres pērles Maijas Karpovičas skatījumā
Foto: Rīta rasa un zirnekļu tīkli – Ogres pērles Maijas Karpovičas skatījumā
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.