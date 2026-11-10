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Otrdiena, 10. novembris, 2026 08:14

FOTO: “Rozēm patīk šis rudens!” Deputāte Linda Matisone novembrī apgriež savas vairāk nekā 100 rozes

OgreNet
FOTO: “Rozēm patīk šis rudens!” Deputāte Linda Matisone novembrī apgriež savas vairāk nekā 100 rozes
Foto no L.Matisones personīgā arhīva
Otrdiena, 10. novembris, 2026 08:14

FOTO: “Rozēm patīk šis rudens!” Deputāte Linda Matisone novembrī apgriež savas vairāk nekā 100 rozes

OgreNet

Kamēr dārzos lielākoties jau valda rudenīgs klusums, 15. Saeimas deputātes Lindas Matisones (AS) dārzā rozes vēl nupat ziedējušas pilnā krāšņumā. Viņa sociālajos tīklos parādīja šīs sezonas pēdējo pušķi, un sekotāji neslēpj sajūsmu. “Apgriezu savas 100+ rozes. Tāds izskatās šīs sezonas pēdējais rožu pušķis novembrī,” savā Facebook kontā raksta deputāte un pievieno fotogrāfijas ar krāšņajiem un nupat grieztajiem ziediem.

Rožu audzēšana un lološana ir viens no Kurzemē dzīvojošās deputātes lielajiem vaļaspriekiem. Viņas kolekcijā ir vairāk nekā simts rožu krūmu. Daudzi sekotāji brīnās, kā aktīvai politiķei pietiek laika un spēka tik plaša dārza kopšanai. Ieraksts saņēmis turpat 1000 lietotāju reakciju.

“Ak šausmas! Kur ņemt spēku, laiku šim skaistumam!? Man tikai 14, un tad bez elpas... Jā, pēdējie pumpuri neuzziedēs... Salna jau apkoda,” komentārā raksta Lilija Liepina.

Arī citi rožu mīļotāji salīdzina pieredzi savos dārzos. “Cik skaisti! Man tik viena vēl zied, bet jums tiešām brīnumaina kolekcija,” atzīst Dace Kvalberga.

Ilze Ignāte uzteic deputātes daudzpusību: “Jums ir vairāki talanti, arī šis – izaudzēt skaistas rozes, bravo!”

Daudzi komentētāji uzsver arī šī gada neparasti silto rudeni. “Brīnišķīgs rudenis un vēl brīnišķīgāki rožu ziedi rudenī. Šis rudens mūs lutina ar siltumu un saules stariem. Jūsu rozes kā no kartiņām,” raksta Laila Dūna.

Mirandu France krāšnie foto pat nedaudz samulsināja: “Kāds skaistums, apmulsu, tak novembris...” Uz to Linda Matisone īsi atbild: “Rozēm patīk šis rudens!”

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Pomponella, foto: Linda Matisone

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Black Forest Rose, foto: Linda Matisone

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Viss rožu dārzs vienā pušķī, foto: Linda Matisone

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