FOTO: Tik jauni un iemīlējušies! Egils Helmanis īpašā dienā dalās ar foto, kas uzņemti pirms 20 gadiem

Pirms 20 gadiem abu laulība tika oficiāli reģistrēta Ikšķiles dzimtsarakstu nodaļā. Kā uzsver E. Helmanis, tieši no šī nozīmīgā brīža viņi abi Ikšķili sauc par savām mājām.
Kopdzīves laikā pasaulē nākuši divi dēli – Oskars un Miķelis. Jubilejas dienā E. Helmanis veltījis īpašus pateicības vārdus savai sievai par nelokāmo atbalstu un klātbūtni: "Esmu pateicīgs Dievam, kas mūs ar Janu savedis kopā. Par šiem gadiem esmu pateicīgs savai sievai Janai, ka viņa vienmēr man ir bijusi blakus."
Svētku reizē pāris ar pateicību pieminējis arī savus kāzu vedējus, kā arī vecākus un tuvākos draugus un domubiedrus, kuri bijuši viņiem blakus.
Apsveicam Helmaņu ģimeni nozīmīgajā jubilejā un vēlam stipru veselību, saticību un mīlestību arī turpmākajos kopdzīves gados!