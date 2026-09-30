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Trešdiena, 30. septembris, 2026 11:02

FOTO: Tik jauni un iemīlējušies! Egils Helmanis īpašā dienā dalās ar foto, kas uzņemti pirms 20 gadiem

OgreNet
FOTO: Tik jauni un iemīlējušies! Egils Helmanis īpašā dienā dalās ar foto, kas uzņemti pirms 20 gadiem
Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
Trešdiena, 30. septembris, 2026 11:02

FOTO: Tik jauni un iemīlējušies! Egils Helmanis īpašā dienā dalās ar foto, kas uzņemti pirms 20 gadiem

OgreNet

Šodien nozīmīgu kopdzīves jubileju – porcelāna kāzas jeb 20 gadus laulībā – atzīmē Ogres novada pašvaldības domes deputāts Egils Helmanis un viņa sieva Jana Helmane. Sociālajos tīklos E. Helmanis dalījies ar sirsnīgām atmiņām un fotogrāfijām no kāzu dienas, atskatoties uz kopīgo ceļu.

Pirms 20 gadiem abu laulība tika oficiāli reģistrēta Ikšķiles dzimtsarakstu nodaļā. Kā uzsver E. Helmanis, tieši no šī nozīmīgā brīža viņi abi Ikšķili sauc par savām mājām.

 Kopdzīves laikā pasaulē nākuši divi dēli – Oskars un Miķelis.  Jubilejas dienā E. Helmanis veltījis īpašus pateicības vārdus savai sievai par nelokāmo atbalstu un klātbūtni: "Esmu pateicīgs Dievam, kas mūs ar Janu savedis kopā. Par šiem gadiem esmu pateicīgs savai sievai Janai, ka viņa vienmēr man ir bijusi blakus."

Svētku reizē pāris ar pateicību pieminējis arī savus kāzu vedējus, kā arī vecākus un tuvākos draugus un domubiedrus, kuri bijuši viņiem blakus.

Apsveicam Helmaņu ģimeni nozīmīgajā jubilejā un vēlam stipru veselību, saticību un mīlestību arī turpmākajos kopdzīves gados!

FOTO: Tik jauni un iemīlējušies! Egils Helmanis īpašā dienā dalās ar foto, kas uzņemti pirms 20 gadiem Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
FOTO: Tik jauni un iemīlējušies! Egils Helmanis īpašā dienā dalās ar foto, kas uzņemti pirms 20 gadiem Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
FOTO: Tik jauni un iemīlējušies! Egils Helmanis īpašā dienā dalās ar foto, kas uzņemti pirms 20 gadiem Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
FOTO: Tik jauni un iemīlējušies! Egils Helmanis īpašā dienā dalās ar foto, kas uzņemti pirms 20 gadiem Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
FOTO: Tik jauni un iemīlējušies! Egils Helmanis īpašā dienā dalās ar foto, kas uzņemti pirms 20 gadiem Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Egils Helmanis
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