Pasākums sākās plkst. 10.00 ar draudzīgu bērnu hokeja spēli, kam sekoja plaša programma: sportiskas aktivitātes kopā ar iemīļoto Ledus lāci, jautras spēles un konkursi visai ģimenei, kā arī īpašais "Multisports" ragavu rallijs, kas sagādāja azartu gan dalībniekiem, gan skatītājiem.
Lai ne tikai kustētos, bet arī sasildītos, pasākuma laikā bija iespēja baudīt gardu tēju, sildīties pie ugunskura un cept līdzpaņemtās desiņas.
Dienas noslēgumā plkst. 12.30 hokeja laukumā devās pieaugušie, kuri arī izmēģināja spēkus hokeja draudzības spēlē.
Zemāk ielūkojies galerijā no “Sniega dienas”!