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Piektdiena, 26. jūnijs, 2026 10:04

FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki

OgreNet
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
Foto: Sindija Ofmane
Piektdiena, 26. jūnijs, 2026 10:04

FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki

OgreNet

Peoniju svētkos, kas norisinājās "Tūkstoš peoniju dārzā" Tomē, Ogres novadā, apmeklētāji jūsmoja ne tikai par košajiem ziediem, bet arī ar prieku pievienojās Žorža Siksnas izpildītajām vasaras melodijām. Peoniju svētku viesi pastaigājās pa plašo dārzu, fotografējās, baudīja saulaino dienu, saldējumu, kā arī izvēlējās peoniju stādus savam dārzam, informē dārza saimnieki Iveta un Juris Kažemaki.

Dārza veidošana tā saimniekiem ir nepārtraukts mācīšanās process, un arī "Tūkstoš peoniju dārza" saimnieki atzīst, ka daudzas atziņas nākušas tikai ar gadiem un pieredzi, vērojot, kā dažādu šķirņu peonijas uzvedas. Viņi pateicas visiem, kuri piedalījās Peoniju svētkos, interesējās par dažādu peoniju šķirņu audzēšanu.

"Peonijas dārzkopji bieži izvēlas pēc kataloga attēliem, bet mēs ļoti iesakām apmeklēt peoniju dārzus Latvijā, nolūkot piemērotāko šķirni savam. Peonijas ieteicams stādīt rudenī, bet, ja neiestājas sals, var stādīt līdz Ziemassvētkiem. Mēs labprāt dalāmies gan ar pašu saimniecībā, gan pie Nīderlandes peoniju audzētājiem un citos skaistajos Latvijas peoniju dārzos gūto pieredzi. Piemēram, gadu gaitā sapratām, ka agrās peonijas vajag stādīt vienkopus, nevis šur un tur dārzā atsevišķi," saka Iveta Kažemaka.

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Peonijas pasaulē mēdz dēvēt par "simtgades puķēm", jo tās spēj augt un ziedēt vienā vietā pat vairākus gadu desmitus. Nereti vecās lauku sētās sastopamas peonijas, kuras pārdzīvojušas vairākas paaudzes, kļūstot par ģimenes vēstures daļu. Tieši tādēļ peoniju izvēle daudziem ir ne tikai dārzkopības, bet arī emocionāls lēmums, norāda dārza saimnieki.

Peonijas ir mīlestības, laimes un labklājības simbols, un arī "Tūkstoš peoniju dārza" izveide Tomes pagastā, Ogres novadā, sākusies romantiski – 2014. gadā saimnieks Juris iepazīšanās gadadienā uzdāvinājis Ivetai šķirnes 'My Love' pirmo stādu. "Tūkstoš peoniju dārzā" desmit gados iestādītas un saimnieku izlolotas vairāk nekā 1000 peonijas.

Peoniju dārza kultūras iedvesmotājs Latvijā un puķkopis ar gandrīz 70 gadu pieredzi, grāmatas "Latvietis un viņa peonija" autors Aldonis Vēriņš ir teicis: "Rītdienai ir jābūt ar dārza un puķu smaržu! Peonijas ir mūža stādījums. Tā pārdzīvo karus, pandēmijas un paaudzes."

FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
FOTO: Tūkstoš peoniju un Žoržs Siksna – Tomē aizvadīti krāšņi Peoniju svētki
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