FOTO: Vakara tirdziņa garšas un krāsas Ogresgrīvas pusmuižā

Ogresgrīvas pusmuižas vakara tirdziņā piedalījās daudzi Ogres novada uzņēmēji ar pašu audzētām un darinātām lietām. No Tomes bija zemnieku saimniecība “Ogu dārzs”, kas piedāvāja svaigas ogas – fizāļus, krūmmellenes un kazenes. Ciemupi pārstāvēja ģimenes uzņēmums “Mētru gardumi” ar dažādiem cidoniju, rabarberu, ķirbju un zemeņu produktiem – džemiem, sīrupiem, sukādēm un ogu-augļu čipsiem.
No Krapes muižas ieradās “Aveņu Parks”, kas liofilizē ogas un augļus, kā arī vīna darītava “Lauskis” ar dzirkstošu sidru un vīnu. Savukārt “Turkalnes muižas klēts sidra un vīna darītava” piedāvāja gan alu, gan sidru. Par aromātiskiem dzērieniem rūpējās “Kast Coffee”, kas vārīja kafiju, kakao, maču un citus karstos un aukstos dzērienus. Gardēžus iepriecināja “BB Cafe” no ģimenes uzņēmuma “Bricēni” ar mājas pankūkām un “dirty fries”, bet paši “Bricēni” no Lielvārdes tirgoja arī dabīgā ierauga maizi, plātsmaizes un smalkmaizītes. Saldummīļi varēja nobaudīt “Līčupes saldumu” mīkstās piparkūkas, “Dailas konditorejas” sāļos un saldos cepumus un pīrādziņus, kā arī “Rembates šokolādes” ar rokām gatavotās konfektes, trifeles un šokolādes tāfelītes.
Gaļas cienītājiem mājas kūpinājumus un citus izstrādājumus piedāvāja Ogres novada saimniecības “Intas” un “Stradi”, bet siera mīļotājiem bija iespēja iegādāties dažādu veidu nenogatavinātos sierus no “Lapsu mājas siers” un kūpinātu svaigo sieru no Lauberes zemnieku saimniecības “Saliņas”. Augu un ziedu mīļotājus priecēja Lauberes stādaudzētava “Lejulauks” ar ziemciešu, mārtiņrožu un viršu stādiem, kā arī piemājas saimniecība “Jaupriedītes” ar hortenzijām.
Amatniecības sadaļā savus darbus piedāvāja Guna Avena no Birzgales ar adītiem, šūtiem un izšūtiem apģērbiem un aksesuāriem, Ināra Miļūna ar dažādiem adījumiem, un Inita Jansauska, kas darina siltas vilnas šalles, cepures, cimdiņus un galvas bantes. Par elegantām garderobes jaunām iecerēm rūpējās zīmols “RIRANI dizains” no Lielvārdes ar unikāliem sieviešu tērpiem un šūšanas darbnīca “Volantes” ar sievišķīgām kleitām. Īpašu akcentu tērpiem piešķīra “Prana Amber” rotas no Baltijas jūras dzintara, bet mājās siltu noskaņu radīja zīmola “Mood2Mood” mājas aromāti un aromatizētās sveces.
Pasākumu rīko “Ogres Attīstības Biedrība” sadarbībā ar projektu “Ogre rullē!".