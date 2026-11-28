Vagona noformējumā iemirdzas Ogres pilsētas svētku gaismiņu maršruts un motīvi - izgaismotais dzelzceļa stacijas perons, eņģeļi, gaismu bumbas, globuss, Betlēmes zvaigzne un citas svētku dekorācijas.
Tos papildina svētku virtenes un īpaši apdrukātas lentītes ar Ogres novada pilsētu nosaukumiem, kas veidotas kā rūpīgs roku darbs, ko īstenojusi Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde.
Ziemassvētku gaismas rotājumi Ogrē un novada pilsētās Ikšķilē, Ķegumā, Lielvārdē iemirdzēsies 29. novembrī un priecēs apmeklētājus līdz pat janvāra beigām.
Ogres svētku vilciena kursēšanas laiki šeit:
28. novembrī
Rīga–Tukums 2 8.30–9.53
Tukums 2–Rīga 10.09–11.29
Rīga–Aizkraukle 11.39–12.57
Aizkraukle–Rīga 13.30–14.51
Rīga–Sloka 15.00–15.50
Sloka–Rīga 16.09–16.59
Rīga–Lielvārde 17.09–18.05
Lielvārde–Rīga 18.24–19.21
Rīga–Tukums 2 19.30–20.53
Tukums 2–Rīga 21.09–22.29
Rīga–Aizkraukle 22.39–23.56
29. novembrī
Aizkraukle–Rīga 5.03–6.21
Rīga–Tukums 2 6.30–7.53
Tukums 2–Rīga 8.09–9.29
Rīga–Aizkraukle 9.39–10.57
Aizkraukle–Rīga 11.30–12.51
Rīga–Sloka 13.00–13.50
Sloka–Rīga 14.09–14.59
Rīga–Lielvārde 15.09–16.06
Lielvārde–Rīga 16.24–17.21
Rīga–Tukums 2 17.30–18.55
Tukums 2–Rīga 19.09–20.29
Rīga–Lielvārde 20.39–21.36