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Sestdiena, 20. jūnijs, 2026 18:06

Gada garāka diena būs karsta, pēcpusdienā nesot lietusgāzes

LETA
Gada garāka diena būs karsta, pēcpusdienā nesot lietusgāzes
Foto: pexels.com
Sestdiena, 20. jūnijs, 2026 18:06

Gada garāka diena būs karsta, pēcpusdienā nesot lietusgāzes

LETA

Gada garāka diena būs karsta, pēcpusdienā nesot pērkona lietusgāzes, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, un gaiss iesils līdz +25...+29 grādiem, piekrastes rajonos +20...+25 grādiem. Sākot ar pēcpusdienu daudzviet gaidāmas pērkona lietusgāzes, kas vietām būs ļoti stipras, un lokāli gaidāma arī krusa.

Vējš būs lēns, bet negaisa laikā brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē.

Karsta diena gaidāma arī Rīgā, termometra stabiņam pakāpjoties līdz +27...+29 grādu atzīmei. No rīta spīdēs saule, tomēr pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas būs brāzmains.

Gaidāmajā naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, bet saglabāsies sauss laiks. Pūtīs lēns vējš. Nakts būs silta. Daudzviet gaiss atdzisīs līdz +15...+20 grādiem, vien valsts austrumu rajonos būs par pāris grādiem vēsāks.

Rīgā naktī mākoņu daudzums būs mainīgs, un laiks būs sauss. Saglabāsies lēns vējš, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +18...+20 grādiem.

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