Gaidāma mēneša saulainākā un aukstākā diena

Foto: pexels.com
Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no -7 līdz -3 grādiem. Debesis būs skaidras, vietām uzspīdēs saule. Pūtīs austrumu/ziemeļu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 8m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Otrdien Latvijā mākoņu būs maz un spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Līdz ar to šī diena, visticamāk, būs saulainākā šomēnes, jo tuvākajās dienās gaidāms lielāks mākoņu daudzums.

Dažviet valstī sauli īslaicīgi aizsegs mākoņi, kas var atnest nelielu sniegu. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu un ziemeļu vējš.

Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs -1..-7 grādi, vakarā tā vietām noslīdēs zem -10 grādiem. Tādējādi šī diena būs līdz šim aukstākā šajā ziemā.

Rīgā gaidāms sauss un saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra svārstīsies ap -5 grādiem.

Laikapstākļus nosaka spēcīgs anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1028 hektopaskāliem Latvijas dienvidos līdz 1032 hektopaskāliem ziemeļos.

