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Pirmdiena, 22. jūnijs, 2026 16:24

Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju vēlas automašīnu savā īpašumā

LETA
Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju vēlas automašīnu savā īpašumā
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 22. jūnijs, 2026 16:24

Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju vēlas automašīnu savā īpašumā

LETA

Gandrīz puse jeb 44% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka automašīnai jābūt viņu īpašumā, informēja mobilitātes pakalpojumu sniedzēja "Europcar" vadītājs Latvijā Vilis Bērziņš, balstoties uz veikto aptauju sadarbībā ar pētījumu kompāniju "Norstat".

Savukārt Igaunijā 40% respondentu uzskata, ka automašīnai jābūt viņu īpašumā, bet Lietuvā - 65%.

Aptaujas dati liecina, ka piektdaļa jeb 20% Latvijas respondentu pieļauj iespēju tuvāko piecu gadu laikā pilnībā atteikties no automašīnas.

Tāpat aptaujā secināts, ka par lielākajiem izaicinājumiem nākamajos piecos gados Latvijas iedzīvotāji uzskata degvielas cenu pieaugumu un automašīnu uzturēšanas sadārdzināšanos. Bērziņš atzīmē, ka tas veicina interesi par risinājumiem, kas ļauj saglabāt piekļuvi automašīnai, vienlaikus labāk kontrolējot ar tās lietošanu saistītās izmaksas.

Aptaujas rezultāti apliecina, ka 42% respondentu kā vienu no būtiskākajām priekšrocībām novērtē mazākas rūpes par automašīnas uzturēšanu, savukārt 36% respondentu ir svarīga iespēja rēķināties ar fiksētām ikmēneša izmaksām.

Aptaujas dati arī liecina, ka cilvēkiem līdz 39 gadu vecumam automašīnas īpašumtiesības ir mazāk svarīgas nekā vecākām paaudzēm, un šī vecuma grupa ir atvērtāka pilna servisa līzingam, ilgtermiņa nomai un citiem elastīgiem auto lietošanas modeļiem.

Aptauju pēc "Europcar" pasūtījuma šā gada maijā veica pētījumu kompānija "Norstat". Aptaujā piedalījās kopumā 2400 autovadītāja apliecības īpašnieki Latvijā, Lietuvā un Igaunijā vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Katrā valstī aptaujā piedalījās 800 cilvēki.

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