Gardēži iesaka: Šašliks, siers un alus – ne tikai laba garšas saderība, bet arī pārsteigumi

Dažādu gaļu šašliks: kā marinēt, lai izceltu gaļas labākās īpašības?



"Daži uzskata, ka gaļa ir jāmarinē ilgi, citiem šķiet, ka pietiek ar dažām minūtēm, vēl kādam vispār patīk marinēt pēc cepšanas, un visiem ir taisnība. Gatavojot šašliku, ieteicams izmantot gaļu ar taukumu, taču, ja izvēlētā gaļa ir liesāka, to var padarīt sulīgāku, izmantojot eļļas, barbekjū tipa vai skābpiena produktu marinādes. Savukārt izcelt gaļas garšu iespējams, marinādei pievienojot katram gaļas veidam piemērotākās garšvielas, garšaugus un piedevas," stāsta šefpavārs, Rimi Gardēdis Normunds Baranovskis.

Šefpavārs iesaka šādas garšu kombinācijas:



• liellopa gaļas un medījuma garšu izceļ angļu un franču sinepes, mārrutki, pipari, sojas un austeru mērce, ingvers, sīpoli, čili, ķiploki, raudene, sarkanvīns, izteiktas garšas alus, kadiķogas, selerija, kanēlis, rozmarīns un timiāns;



• cūkgaļu lieliski papildina sīpoli, pipari, augu etiķis, kefīrs, plūmes, āboli, krievu un pilngraudu sinepes, sidrs, alus, baltvīns, salvija, ķiploki, pētersīļi, ingvers, sojas mērce, salami un čorizo desa, kūpināta paprika, brendijs, barbekjū mērce;



• jēra gaļu var kombinēt ar jogurtu, piparmētru, rozmarīnu, olīveļļu, ķiplokiem, salviju, tomātiem, seleriju, papriku, baltvīnu, sarkanvīnu, karija un harisas pastu, raudeni, pētersīļiem, citronu;



• truša gaļu labi papildinās olīveļļa, sviests, ķiploki, medus, piparmētra, baltvīns, tumīgs alus, raudene, pētersīļi, burkāni, kanēļa miza, ogas, lauru lapas, brendijs, kaperi, marinēti gurķi, puravi;



• cāļa, vistas un tītara gaļa lieliski garšos ar salviju, rozmarīnu, estragonu, citrusaugļiem, pētersīli, timiānu, dillēm, ķiploku, kūpinātu papriku, tomātiem, ingveru, citronzāli, bekonu, čorizo desu, Kajēnas pipariem, baltvīnu, sauso sidru, alu un barbekjū mērci.



Līgo galdā – gan svaigs, gan grilēts siers



"Man kāds reiz teica – grilēšanas sezonai nav ne sākuma, ne beigu, to var darīt visu gadu. Un tik tiešām – viens no produktiem, ko noteikti var grilēt visu gadu, ir siers. Grilēt var gandrīz jebkuru sieru, izmantojot dažādas tehnikas. Ideāls grilēšanai uz karstām grila restēm ir haloumi vai tā sauktais tējas siers. Tas ir pasāļš, bet izcili sader ar saldiem dārzeņiem un salātlapām. Es šādus sierus parasti pasniedzu ar grilētu dārzeņu salātiem un zaļumu pesto, bet tie lieliski garšo arī ar svaigām zemenēm, grilētiem augļiem un augļu čatnijiem. Šie sieri nav nogatavināti, līdzīgi kā tradicionāli mājās gatavotie ķimeņu sieri. Un, runājot par ķimeņu sieru, tas ir mans iecienītākais likšanai uz grila restēm. Ja tomēr ķimenes neiet pie sirds, veikalos var atrast tādu pašu sieru ar nosaukumu "grila siers". Lielisks produkts, perfekti pagatavots, lai ikviens varētu izbaudīt grilēta siera garšu," stāsta Normunds Baranovskis, daloties arī noderīgos siera grilēšanas padomos:



• grilējot sieru, jāatceras, ka tas var kust un apdegt ātrāk nekā, piemēram, šasliks. Tāpēc esi uzmanīgs un pieskati sieru, to grilējot;



• ja neesi pārliecināts, ka siers ir paredzēts grilēšanai, to var panēt. Te paveras vesela garšu pasaule. Tradicionālākais variants ir apviļāt sieru miltos, olā un rīvmaizē. Šādos panējumos var likt gan mīkstus Brie, gan tradicionālos Tilzītes sierus. Ieteikums cepšanai – restēm jābūt karstām, bet noteikti ieeļļotām, lai siera panējumu nepierauj, citādi pastāv liela iespējamība, ka siers, to apgrozot, var iztecēt;



• panējumam var izmantot dažādas mīklas – kārtainās un plāni izrullētas rauga mīklas, tortiljas, filo vai rīsu un pat samitrinātas nori lapas. Galvenais nosacījums – lai nepaliek pat ne mazākā spraudziņa, pa kuru siers varētu iztecēt.





Iedvesmojies no Rimi Gardēžiem un pārsteidz līgotājus ar jaunām Līgo garšām!

Recepte Nr. 1



SPARĢEĻI AR BRIE SIERMAIZI



Nepieciešams:



• 1 tumšā čabata (ciabatta);



• 300 g Brie siera;



• 400 g sparģeļu;



• 1 paciņa kūpināta Švarcvaldes šķiņķa Selection by Rimi.



Pagatavošana



Sagriez čabatu šķēlēs. Uz tām liec Brie sieru un grilē vai cep cepeškrāsnī 6 minūtes 190 grādos. Paralēli cepeškrāsnī vai uz grila uzcep šķiņķi, līdz tas kraukšķ, un sakapā ar nazi.

Sparģeļus novāri 2–3 minūtes ūdenī un tad dažas sekundes apdedzini uz grila vai vienkārši grilē 4 minūtes bez iepriekšējas apstrādes. Kārto sparģeļus uz grila siermaizītēm, pārkaisi ar bekona drumstalām.



Recepte Nr. 2



GRILĒTS SIERS AR VĪNOGU IESMIŅIEM



Nepieciešams:



• 1 siera ritulis;



• 1 ēdamk. sviesta (istabas temperatūrā);



• 250 g vīnogu bez kauliņa;



• 1 ēdamk. šķidra medus;



• 1/2 tējk. ķiploku pulvera;



• šķipsna citronskābes.



Pagatavošana:



Ierīvē siera rituli ar sviestu un apcep uz mērena karstuma grila restēm. Pasniedzot sieru, sagriez to mazākās šķēlēs. Vari arī grilēt jau šķēlēs sagrieztu sieru, tad process būs ātrāks.



No ķekariem atdalītas vīnogas liec traukā un pievieno medu, citronskābi un ķiploku pulveri. Viegli iemarinē un ver uz iesmiņiem. Liec tos karsēties uz grila, līdz vīnogas izsilušas, vēlams, dažas pat pārsprāgušas.