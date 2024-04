Garšīgi ieteikumi bērzu sulas baudītājiem OgreNet

Šobrīd pilnā sparā turpinās bērzu sulas tecēšanas laiks, tāpēc to var un vajag iekļaut savā ikdienas ēdienkartē, baudot gan vienkārši svaigā veidā, gan arī iekļaujot ēdienos un gardos kokteiļos. Bērzu sulas kokteiļi lieliski iederēsies arī svētku galdā.

Iesākumam daži fakti par bērzu sulu. Vai zināji, ka visvērtīgākā tā ir pirmās 4 stundas pēc iztecināšanas no koka? Šis saldais dzēriens satur mūsu organismam noderīgas vielas – ogļhidrātus un organiskās skābes, kā arī B un C vitamīnus un minerālvielas – kāliju, kalciju, magniju, fosforu, cinku, mangānu, dzelzi un nātriju.

Jāatceras gan arī, ka bērzu sula satur vidēji 5 gramus cukura litrā.