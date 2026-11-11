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Trešdiena, 11. novembris, 2026 10:27

Gatavojies slapjam sniegam! Sinoptiķu laika prognoze tuvākajām diennaktīm

Leta
Gatavojies slapjam sniegam! Sinoptiķu laika prognoze tuvākajām diennaktīm
Foto: Unsplash.com
Trešdiena, 11. novembris, 2026 10:27

Gatavojies slapjam sniegam! Sinoptiķu laika prognoze tuvākajām diennaktīm

Leta

Tuvākajās diennaktīs Latvijā palaikam gaidāms lietus un slapjš sniegs, kā arī brāzmains vējš, prognozē sinoptiķi.

Vairāk nokrišņu būs Kurzemē, kur galvenokārt līs, bet mazākais nokrišņu daudzums gaidāms Zemgalē. Debesis lielākoties būs mākoņainas, piektdien biežāk uzspīdēs saule.

Pastiprināsies vējš, ceturtdien tas pūtīs no dienvidiem, nedēļas nogalē - no rietumiem, dienvidrietumiem. Piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra gan naktīs, gan dienās būs 0..+7 grādi, svētdien termometra stabiņš pakāpsies pāris grādus augstāk.

Nākamā nedēļa kopumā gaidāma nedaudz siltāka nekā šī nedēļa, brīžiem līs.

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