Gumijas, klasītes, gurķi un nazīši: cilvēki dalās neaizmirstamās spēlēs, ko spēlējām 80.–90. gados

Viena no komentētājām raksta: "Man liekas, gumiju lēkšana ir mega laba nodarbe! Ne tikai azartiski, bet arī sportiski! Un kā kardio trenējas! Mūsdienās, kad bērni maz kustas, vairāk vajadzētu šādas nodarbes. Pie tam skolās neļauj skriet, bet nu tur izlēkāties var līdz bezspēka robežai starpbrīdī. Tur arī bērni novadīs savu uzkrāto enerģiju. "Youtube" ir ari daudz video, kā to dara, mūslaiku bērniem ir svarīgi, vai attiecīgo lietu var redzēt internetā, tad tas ir stilīgi."
Cita piebilst: "Būšu oriģināla. ”Nazīšus” - smiltīs uzzīmēts aplis, katram savs laukums, un nazi metot smiltīs “jānogriež” laukums citam."
"Iesaku grāmatu "Pagalma mantojums", ja nevar atcerēties vai atrast noteikumus. Tur visas un vēl mazliet ar sīkiem un smalkiem skaidrojumiem," kāda "Threads" lietotāja iesaka.
Vēl kādai atmiņā palicis vesesls saraksts ar spēlēm: "Krāsas, kāposti, akmentiņ, lec laukā, klusie telefoni, paslēpes, ļimbombom, nāc spēkoties, klasītes (ar gumijām), augstāk par zemi."
Citi neatpaliek, piedāvājot virkni spēļu: "Gurķi, sunīši, paslēpes (ar tuk-tuk pie koka), augstāk par zemi, klasītes, gumijas, tautas bumba, kvadrāti, paslēpes, ķerenes, klusie telefoni, saldētavas vai salstabi, aklās vistiņas. Manuprāt, bija vēl tāda "mīnusi", kad ar kāju bumba jāsper pret sienu, cik stipri vari, un nākamajam jāsit pret sienu no tās vietas, kur bumba aizripoja, ja bumba neskar sienu - mīnuss."
"Klasītes, krāsas, kāpostus, 12 kociņus, lēcām gumijas, paslēpes, augstāk par zemi, kazaki- razboiņi, 2 par daudz - 3 par maz, kvadrāti, nazīši (smiltīs met nazi)," dalās vēl kāda komentētāja.
Lūk, arī citas idejas, ko piedāvā komentāru autori!
"Akmentiņ lec laukā, spogulis, ģeogrāfija, paslēpes, aļibaba ( jeb kaļimbamba ?), ķerenes, luksofori, kazaki razboiņiki, sālsstabi, kartupeļi, klusie telefoni, smieklīgās avīzes, ar kārtīm - duraki, mafija pret civilajiem, melnais Pēteris. Ehh...bērnība, tas bija tik forši!"
"Man patika lēkt klasītes ar akmentiņu, kuru bija precīzi jāiemet katrā laukumā pēc kārtas un, atpakaļ lecot, jāpaceļ. Vēl man ļoti patika lēkt pār virvi, kuri divi bērni grieza, parējie pēc kārtas lēca: vispirms vienu reizi, tad divas un tā tālāk līdz desmit. Kas aizķērās, tas izstājās. Kad aizlēca līdz desmit, tad virvi grieza uz pretējo pusi un lēca atkal. Nākamajā kārtā virvi šūpoja no vienas puses uz otru. "
"Ar riteņiem futbolu."
"Es arī balsoju par gumijlēkšanas atdzimšanu. Ekselenta izkustēšanās starpbrīdī."