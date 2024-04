Holivudas superzvaigzne Kristena Stjuarte pusdieno Ikšķilē

Iepriekš sniegtās intervijās ārvalstu medijiem Kristena Stjuarte ir atzinusi, ka viesojas Latvijā, kur meklē vietas savas jaunās filmas – biogrāfiskās drāmas "The Chronology of Water" – uzņemšanai. No publikācijām izriet – Stjuarte Latvijā ir jau otro reizi un viņai patīk doma, ka filmu varēs uzņemt tieši šeit, kur ir gan skaista daba, gan filmēšanas laukumā iespējams radīt intīmāku gaisotni. Tāpēc nav brīnums, ka aktrise, kurai šī būs debija režisores krēslā, nonākusi skaistajā Daugavas krastā Ikšķilē.

Restorāna vecākā viesmīle Sindija Maštalīre sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklājusi, ka personālam ir liels prieks, ka pie viņiem viesojusies tik liela mēroga kino zvaigzne. Arī viņi, protams, aktrisi iepazinuši, pateicoties Bellas lomai "Krēslas" sāgā.

Taujāta, ko tad aktrise baudījusi pusdienās, Sindija pastāsta, ka Stjuarte no ēdienkartes izvēlējusies restorāna topa ēdienus – brieža tartaru, kura gaļa nāk no Dobelnieku saimniecības Ķegumā, un Tom Yum zupiņu. Aktrise esot pilnībā visu apēdusi. Kā dzērienu viņa baudījusi svaigo ingvera un piparmētru tēju. Viņa arī pateicās restorāna personālam par ēdienu un uzņemšanu, kā arī neatteica nofotografēties.



“Aktrise, ienākot restorānā, vispirms sasveicinājās ar personālu. Kristena bija ļoti pieklājīga, laipna un pozitīva un noteikti nav vīzdegunīga. Viņa novērtēja gan virtuvi, gan apkalpojošo personālu,” augsto viešņu raksturo Sindija.

Tāpat restorāna personāls atklāj, ka aktrise bijusi kopā ar saviem miesassargiem – diviem puišiem. Par maltīti pati aktrise nav norēķinājusies, to izdarījuši cilvēki no Latvijas delegācijas.



Gan tās pašas dienas pēcpusdienā, gan nākamajās dienās restorāna rezervācijas strauji palielinās, jo interesenti vēlas aplūkot savām acīm, pie kura galdiņa sēdējusi Kristena Stjuarte, un nobaudīt maltīti, kuru par labu atzinusi pasaules līmeņa zvaigzne.