Iedzīvotājus aicina testēt "Latvija.gov.lv" mobilās lietotnes prototipu

Jaunais risinājums ļaus iedzīvotājiem iepazīties ar lietotnes uzbūvi, izmēģināt galvenās funkcijas un sniegt atsauksmes, kas palīdzēs uzlabot "Latvija.gov.lv" lietotnes reālo versiju.
Prototips ir pirmā, testējamā lietotnes versija, kurā iespējams klikšķināt, pārvietoties starp ekrāniem un izmēģināt galvenos soļus, līdzīgi kā reālā lietotnē. Tomēr daļa no redzamajiem elementiem kalpo kā vizuāls attēlojums, kas palīdz saprast kopējo struktūru un dizainu.
Prototips sniegs priekšstatu par to, kā nākotnē vienuviet būs iespējams izmantot vairākus nozīmīgus valsts e-pakalpojumus. Plānots, ka lietotnes sākotnējā versija nodrošinās piekļuvi e-adreses ziņojumiem, ļaus ātri sasniegt biežāk lietotos e-pakalpojumus, kā arī pārvaldīt lietotāja profilu un pilnvarojumus. Lietotāji saņems arī paziņojumus par svarīgākajiem notikumiem, piemēram, par saņemtu ziņojumu e-adresē vai izmaiņām pilnvarojumos.
Aģentūrā atzīmē, ka prototipā izmantotas krāsas atšķiras no līdzšinējā portāla "Latvija.gov.lv" vizuālā tēla, jo nākotnē varētu mainīties portāla dizains, lai padarītu vidi lietotājiem piekļūstamāku, saprotamāku un vizuāli mūsdienīgāku.
Atbilstoši lietotāju izteiktajiem viedokļiem lietotnes funkcionalitāte varētu mainīties.
Atsauksmes par prototipu iedzīvotāji varēs nosūtīt līdz šā gada 11.oktobrim. Prototipa testēšana un sabiedrības viedokļa uzklausīšana turpināsies līdz lietotnes izveides brīdim, kuras izstrādi plānots sākt nākamajā gadā.
Lietotnes prototips izveidots, veicot esošā portāla funkcionalitātes izvērtējumu, tirgus izpēti, aptaujas un fokusgrupu diskusijas ar dažādām sabiedrības grupām.