Trešdiena, 22. aprīlis, 2026 16:17

Iepazīsti meža dzīvi - Meža dienās 2026 Ogres Zilajos kalnos

VisitOgre/OgreNet
Iepazīsti meža dzīvi - Meža dienās 2026 Ogres Zilajos kalnos
Foto: VisitOgre
Ogres novada pašvaldība un Ogres novada pašvaldības aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” 9. maijā no pulksten 11.00 līdz 15.00 dabas parkā “Ogres Zilie kalni” rīko vides izglītojošo pasākumu – “Meža dienas 2026”.

Pasākums jau tradicionāli norisināsies Ogres Zilo kalnu sākumā, Ogrē, pie Tīnūžu ielas satiksmes apļa, līdz Bērnu aktīvās atpūtas laukumam. “Meža dienās 2026” notiks dažādas aktivitātes, kas iepazīstina ar meža dzīvi un cilvēka iesaistīšanos tajā.

Pasākuma dalībnieki ierādītajā vietā iekārtos savu staciju – aktivitāšu zonu. Apmeklētāji, ejot pa Ogres Zilajiem kalniem, noteiktā secībā nonāks šajās stacijās – aktivitāšu zonās.

Jau tradicionāli Ogres Zilo kalnu “Meža dienās” piedalās Dabas aizsardzības pārvalde, AS “Latvijas valsts meži”, Valsts mežu dienests, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Ogres tehnikums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti, biedrība “Sniega suņi”, Ogres Biatlona klubs, Ogres novada pašvaldības policija, Sporta centrs  un citas organizācijas.

Meža dienā piedalīsies arī Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde, aicinot apmeklētājus dabas materiālu darbnīcā radīt unikālas gleznas, kuras pēc radošas darbošanās varēs ņemt sev līdzi.  

MEZA_dienas_2026_afisa_A4.jpg

