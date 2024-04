Iepērcies gudri un ilgtspējīgi! Pērnā gada modes izpārdošanas pērles, kas spoži spīdēs arī šogad

Spīdumi un bārkstis

Pievēršoties jaunās sezonas tendencēm, stiliste norāda, ka arī šogad nekur nav zuduši pērn tik iemīļotie spīguļi un fliteri. “Varbūt daļai tendenču jaunajā sezonā mainās forma, taču audumi ar spīdīgām bārkstīm, spīdumiem, kā arī atlasa audumi joprojām ir aktuāli, tādēļ noteikti iesaku dot iespēju spīdīgajam apģērbam izpārdošanas stendos. Tomēr jāņem vērā, ka tas nav attiecināms uz aksesuāriem, kurus grezno spīguļi, – tie gan lai paliek pērnā gada atmiņās,” stāsta Indra Salceviča.

Old Money stils

Domājot par vasaras garderobi, stiliste iesaka pievērst uzmanību Old Money estētikai, kas ietver askētiskus un lakoniskus dizainus vienkrāsainos, piezemētos toņos. “Šis stils pretstatā savam nosaukumam noteikti nav tikai par dārgiem zīmoliem un lielu bagātību – tas ir pieklusinātas greznības stils, kurā bez spilgtām krāsām un pārspīlējuma tiek izcelta gaume un smalkums. Iedvesmoties Old Money stilam var, piemēram, no Keitas Midltones un princeses Diānas. Šeit lieliski iederēsies vienkrāsainas žaketes, bikses un svārki, kā arī drēbes ar smalku adījumu, polo krekli un vestes.”

Augstā jostasvieta un šķēlums

Izpārdošana ir izdevīgs brīdis, lai iegādātos bikses ar augsto jostasvietu, kas ir aktuālas arī šogad. Var pievērst uzmanību gan biksēm ar ielocēm, gan platiem galiem, gan arī sievišķīgi brīvajām baggy tipa biksēm, kas arī tagad ir redzamas uz modes mēles. Arī svārku izvēlē stiliste dod priekšroku svārkiem ar augsto jostasvietu. Tāpat nekļūdīsies, ja izvēle kritīs uz svārkiem (un arī kleitām) ar šķēlumu – tie ir aktuāli arī šogad.

Minimālisms roku rokā ar izteiksmīgumu

Aksesuāru izvēle vienmēr ir atkarīga no stila un apģērbu izvēles. Ja garderobe ieturēta, piemēram, Old Money stilā, arī aksesuāri būs minimālistiski un neitrāli, papildinot askētisko tēlu. Savukārt, ja sirds kāro izteiksmīgākus aksesuārus, Indra Salceviča iesaka pievērst uzmanību vintage stila rotām un dīvainām, futūristiskām formām.

Kam labāk iet garām?

Apģērba izvēle ir gaumes jautājums, un personība var “iznest” jebkādu apģērbu, tomēr, ja gribas iekļauties jaunākajās tendencēs, Indra Salceviča iesaka savā iepirkumu grozā nelikt bikses ar zemo jostasvietu, kā arī rūpīgi apsvērt batikotu drēbju iegādi, kas gan var lieliski iederēties dažādās ballītēs. Tāpat ikdienas garderobē jāpārdomā sportiskā stila elementu iegāde: “Aizvadītajā sezonā bija aktuāls sportiskāks stils, taču šogad tas jau sāk atkāpties, parādoties vairāk jauktam stilam, piemēram, “hūdiju” kombinējot ar svārkiem.”

Nemainīgi modē ilgtspēja un individuālais stils

“Izvēloties apģērbu, apavus un aksesuārus, galvenā prioritāte ir nevis modes tendences, bet personība, tādēļ ne vienmēr tas, kas der citiem, derēs arī tev. Aicinu izprast savu īpašo stilu, lai varētu iepirkties ilgtspējīgi, lai iegādāto apģērbu varētu pilnveidot ar aktuālajām modes tendencēm un kombinēt ar skapī atrodamo!” iesaka Indra Salceviča.

Izpārdošana ir veids, kā ietaupot atrast pērles, kas būs aktuālas ne vien jaunajā sezonā, bet, iespējams, vēl daudzus gadus. Lai plašā izvēle kļūst par iedvesmas avotu jaunām vēsmām tavā garderobē!