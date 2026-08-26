Ieplāno laikus! Mājas kafejnīcu dienās Ogres novadā savas sētas, dārzus un pagalmus vaļā vērs 25 saimnieki

Šajās dienās Ogres novada prasmīgie un radošie saimnieki plaši atvērs savas sētas, dārzus, mājas pagalmus un radošās telpas omulīgās Mājas kafejnīcās. Šogad novadā viesus uzņems 25 Mājas kafejnīcas un katrā no tām būs sarūpēts īpašs rudens garšu piedāvājums. Saimnieki galdā cels gan ģimenes receptes un tradicionālo latviešu virtuvi, gan mūsdienīgus garšu eksperimentus, iedvesmojoties no citu valstu virtuvēm.
Apmeklētājus priecēs visdažādākās garšu variācijas – uz malkas uguns vārītas zupas un sātīgi sautējumi, plovs, sulīgi gaļas ēdieni un šašliks, aromātiskas krēmzupas, pankūkas, kraukšķīgas burbuļvafeles, picas, burgeri, kā arī veģetārie gardumi un saldie ēdieni, kas atgādinās bērnības garšu. Atsevišķās Mājas kafejnīcās īpaši padomāts arī par pašiem mazākajiem gardēžiem, kuriem sarūpētas speciālas bērnu ēdienkartes.
Mājas kafejnīcu dienas ir lielisks brīvdienu piedzīvojums visai ģimenei. Ciemošanās laikā pie saimniekiem būs iespēja:
• piedalīties aktivitātēs: pabarot briežus, doties SUP braucienā, apmeklēt izklaides parku;
• radoši darboties: piedalīties meistarklasēs, radošajās darbnīcās, aplūkot mākslas darbus un keramiku;
• degustēt un iegādāties: nobaudīt vietējos dzērienus, kā arī iegādāties svaigus lauku
labumus, amatnieku izstrādājumus;
• baudīt atmosfēru: klausīties dzīvo mūziku, iepazīt saimniecības un baudīt sirsnīgas sarunas dabas tuvumā.
Šogad improvizētās Mājas kafejnīcas apmeklētājiem būs atvērtas dažādās novada vietās: Tīnūžos, Ogresgalā, Tomē, Taurupē, Madlienā, Meņģelē, Ķeipenē, kā arī pilsētās Ikšķilē un Ogrē.
Ar visu Mājas kafejnīcu dienu piedāvājumiem aicinām iepazīties mājas lapās www.visitogre.lv un www.majaskafejnicas.lv. Interaktīvā karte ar kafejnīcu atrašanās vietām un kontaktiem skatāma ŠEIT.
Mājas kafejnīcu dienas 2026 norisinās visā Latvijā - no jūlija līdz septembrim. Iniciatīvu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” sadarbībā ar reģionu koordinatoriem un novadu pašvaldībām visā Latvijā ar mērķi popularizēt Latvijas reģionu tūrisma piedāvājumu. Ogres novadā kampaņas reģionālais koordinators ir Kultūras un tūrisma pārvalde.