Ierīces, ko visbiežāk var salabot, nevis izmest

Viedtālruņi

Daudziem viedtālrunis ir uzticams darba un ikdienas palīgs, tādēļ, ja ierīcei neuzmanības vai nolietojuma dēļ radušies bojājumi, tostarp saplaisājis ekrāns, bojāta baterija vai nepareizi funkcionējošas pogas, daudzi steidz viedtālruni nomainīt. Teju visi viedtālruņu ražotāji piedāvā remontu un pārdod rezerves daļas, kuras var iegādāties un, ieguldot laiku ierīces tehniskajā izprašanā, paša spēkiem salabot.

Portatīvie datori

Portatīvais jeb klēpjdators tiek izmantots dažādām vajadzībām – gan darbam un mācībām, gan izklaidei, tādēļ regulāri izmantotai ierīcei var rasties dažādas problēmas, piemēram, salūzt ekrāns, rasties tastatūras darbības traucējumi un baterijas bojājumi. Daudziem portatīvo datoru modeļiem ir moduļu komponenti jeb neatkarīgas un maināmas sistēmas daļas, kuras iespējams kombinēt. Veicot vienkāršu remontu, moduļu komponentes ļauj lietotājiem pagarināt ierīces kalpošanas laiku.

Stacionārie datori

Arī stacionārajiem jeb galddatoriem gandrīz vienmēr ir moduļu komponenti, kas atvieglo to remontu un komponentu maiņu. Bieži remontējamās galddatora detaļas ir atmiņas diski, grafiskās kartes, kontaktdakšas un elektrības kabeļi. Izmantojot remontam atbilstošos rīkus un tehniskās zināšanas, patērētāji paši var salabot vai nomainīt šos komponentus, tomēr, ja kādu bojātu detaļu pašu spēkiem nomainīt neizdosies, visdrošākais risinājums ir vērsties pie sertificēta speciālista.

Elektroinstrumenti

Mūsdienās teju jebkurā mājsaimniecībā ir atrodami visdažādākie elektroinstrumenti, bet tikai daži cilvēki apzinās, ka bojājuma gadījumā tieši šie instrumenti ir visvienkāršāk labojamie. Parasti visas skrūves ir vienāda izmēra, korpusi ir izturīgi, un tos ir grūti salauzt demontāžas brīdī. Ar multimetra palīdzību un vēlmi iedziļināties jebkuru problēmu var identificēt ar vienkāršu dedukcijas metodi.

Spēļu konsoles

Populārām izklaides ierīcēm, piemēram, PlayStation, Xbox un Nintendo Switch, raksturīgās problēmas ir diska bojājumi, pārkaršana un kontroliera darbības traucējumi. Vairums lietotāju neiedomājas, ka šīs problēmas bieži var atrisināt vienkārši un salīdzinoši lēti labojumi vai detaļu nomaiņa, ko var veikt paša spēkiem, ieskatoties tiešsaistes rokasgrāmatās un pamācībās.

Mazā sadzīves tehnika

Mazās ierīces, piemēram, tosteri, blenderi un kafijas automāti, ir ikdienas sadzīves tehnika, kuras bojājumi var būtiski ietekmēt ierasto komfortu un dienaskārtību. Tomēr daudzām mazām ierīcēm ir vienkāršs dizains un viegli pieejamas sastāvdaļas, kuras ar salīdzinoši nelielām zināšanām var salabot vai nomainīt ar vienkāršiem instrumentiem. Visbiežāk remontdarbi ietver nolietotu motoriņu, salauztu slēdžu vai bojātu strāvas vadu nomaiņu.

Atceries, ka, labojot ierīci, ar nepietiekamām zināšanām to iespējams sabojāt vēl vairāk, tādēļ, uzsākot ierīces remontu, vienmēr jāseko pamācībai, jāuzmanās no lieliem kondensatoriem, kā arī pirms remonta ierīce jāatvieno no strāvas. Ja ar paša zināšanām tomēr nepietiek, ir vērts uzmeklēt profesionāļus, kas spēs ierīci saremontēt. Ja bojāto ierīci nav plānots turpmāk izmantot, to var uzticēt “Eco Baltia vide” jaunā labošanas centra “Lab!” speciālistiem, kuri uzņemsies atbildību par nevajadzīgām elektroiekārtām, dodot tām otru dzīvi. Katra pārstrādei nodotā tehnikas vienība tiks izvērtēta, un iekārtas, kuras iespējams salabot, nonāks labošanas centrā, kur tās tiks salabotas un sagatavotas, lai varētu kalpot arī turpmāk.

Bojātās ierīces aicinām nodot punktos pie TC “Akropole Alfa” Rīgā un biznesa centra “Business Garden” Mārupē. Salabotās ierīces tiks nodotas labdarībai, sadarbojoties ar organizāciju “Otrā elpa” un “Tavi Draugi”, rehabilitācijas centru “Līgatne”, “SOS Bērnu ciemats” u.c. Palīdzēsim ne tikai dabai, bet arī līdzcilvēkiem!