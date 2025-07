Iestājoties siltam un sutīgam laikam, straujāk sasilst ūdens Latvijas peldvietās Leta

Iestājoties siltam un sutīgam laikam, straujāk sasilst ūdens Latvijas peldvietās.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem šorīt ūdens temperatūra upēs, ezeros un ūdenskrātuvēs bija no plus 15 līdz plus 24 grādiem. Savukārt Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē ūdens temperatūra ir no plus 15 līdz plus 21 grādam.