Ikšķiles koris pusfinālā uzstādīja augstu latiņu, izpildot grupas "Pērkons" leģendāro hitu "Gandrīz tautasdziesma". Uz skatuves viņiem pievienojās pūtēju orķestris "Auseklītis" un leģendārais ģitārists Leons Sējāns. "Šis ir fināla cienīgs priekšnesums!" kora priekšnesumu komentēja Edgars Vītols, savukārt Jānis Ozols aicināja kori neapstāties un pēc šova realizēt sapni par dalību Dziesmu svētkos.
Par abiem pusfināla priekšnesumiem – "Gandrīz tautasdziesma" un "Tavs karogs" – koris saņēma maksimālo vērtējumu –30 punktus.
Kā jau ierasts, viedokļi par to, kurš ir pelnījis uzvaru, dalās. Ikšķiles Saules kora "Facebook" lapā pēc priecīgā paziņojuma par iekļūšanu finālā lasāmi gan atbalsta vārdi, gan skarba kritika.
"Pelnīti! Saules koris vienmēr izceļas ar perfekti noslīpētiem priekšnesumiem!" raksta Iveta.
Arī Lelde piebalso: "Brīnišķīgi, ka visa Latvija varēja redzēt, ko nozīmē kvalitāte un komandas sadarbība!"
"Labākie jau no pirmās pārraides!" vēl kāda komentētāja spriež.
Taču ne visi ir apmierināti ar šādu iznākumu. Kāda sociālo tīklu lietotāja uzskata, ka pieaicinātie palīgi (orķestris un viesmūziķi) nav bijuši godīga cīņa pret citiem kolektīviem, bet citi neslēpj skumjas par saviem favorītiem, rakstot "Tikai un vienīgi Madona!" vai "Tikai Preiļi!".
Neskatoties uz diskusijām, Ikšķiles Saules koris gatavojas izšķirošajai cīņai finālā. "Tas ir mūsu kopīgs sasniegums, jo kopā mēs patiešām varam vairāk," ar pateicību saviem atbalstītājiem sociālajos tīklos raksta kora pārstāvji.