Pirmdiena, 11.05.2026 01:26
Karmena, Manfreds, Milda
Svētdiena, 10. maijs, 2026 23:49

Ikšķiles Saules koris izcīna godpilno otro vietu "Koru karu" lielajā finālā

Ikšķiles Saules koris izcīna godpilno otro vietu "Koru karu" lielajā finālā
Foto: Vitolds Gabrāns
Pēc saspringtas un emocionālas cīņas TV3 šova "Koru kari" piektās sezonas noslēgumā, Ikšķiles Saules koris Jāņa Aišpura vadībā ierindojies augstajā otrajā vietā, piekāpjoties vien Daiņa Skuteļa vadītajam Preiļu Purpura korim.

10. maija vakara tiešraidē norisinājās šova lielais fināls, kurā Ikšķiles Saules kora pārstāvji demonstrēja spožu sniegumu. Kā savu fināla trumpi koris izpildīja pasaulslavenās grupas "Coldplay" hitu "Fix You", aizkustinot gan klātesošos, gan skatītājus pie TV ekrāniem.

Lai gan uzvaras laurus un galveno balvu šoreiz plūca cits koris, Ikšķiles koris nepalika bešā. Īpaši emocionāls brīdis izvērtās pēc rezultātu paziņošanas – uzvarētāju kora vadītājs Dainis Skutelis paziņoja, ka savu šīs nedēļas "Primero" skatītāju balvu – 1000 eiro – atdod Ikšķiles Saules korim.

Fināla žūrijas locekļi – Edgars Vītols, Jānis Ozols un Ance Krauze – vairs nelika atzīmes, pilnībā uzticot lēmumu skatītāju balsojumam. Ikšķiles koris visas sezonas garumā bija viens no spēcīgākajiem pretendentiem uz titulu, un otrā vieta jau ir liela uzvara.

