10. maija vakara tiešraidē norisinājās šova lielais fināls, kurā Ikšķiles Saules kora pārstāvji demonstrēja spožu sniegumu. Kā savu fināla trumpi koris izpildīja pasaulslavenās grupas "Coldplay" hitu "Fix You", aizkustinot gan klātesošos, gan skatītājus pie TV ekrāniem.
Lai gan uzvaras laurus un galveno balvu šoreiz plūca cits koris, Ikšķiles koris nepalika bešā. Īpaši emocionāls brīdis izvērtās pēc rezultātu paziņošanas – uzvarētāju kora vadītājs Dainis Skutelis paziņoja, ka savu šīs nedēļas "Primero" skatītāju balvu – 1000 eiro – atdod Ikšķiles Saules korim.
Fināla žūrijas locekļi – Edgars Vītols, Jānis Ozols un Ance Krauze – vairs nelika atzīmes, pilnībā uzticot lēmumu skatītāju balsojumam. Ikšķiles koris visas sezonas garumā bija viens no spēcīgākajiem pretendentiem uz titulu, un otrā vieta jau ir liela uzvara.