Pirmdiena, 25.05.2026 12:06
Anšlavs, Junora
Pirmdiena, 25.05.2026 12:06
Anšlavs, Junora
Pirmdiena, 25. maijs, 2026 08:35

Ikšķilieši priecājas un palīdz gauru mazuļiem sasniegt Daugavu

OgreNet
Ikšķilieši priecājas un palīdz gauru mazuļiem sasniegt Daugavu
Ekrānkadrs no GAGA Ikšķile video
Pirmdiena, 25. maijs, 2026 08:35

Ikšķilieši priecājas un palīdz gauru mazuļiem sasniegt Daugavu

OgreNet

Tieši Vasarsvētkos Ikšķilē cilvēkus iepriecināja sirsnīgas ģimenes pārvietošanās. Kāda Lielās gauras mamma ar septiņiem mazuļiem sarīkoja drosmīgu gājienu cauri pilsētas ielām. Gauru mazuļi paši saviem spēkiem netiek pāri dambim, tāpēc cilvēki palīdz. "Būsim uzmanīgi un vērīgi! Ja redzi MAMMU ar mazuļiem, informē GAGA komandu - 29 467 980 ! Mēs esam tuvumā," tā raksta GAGA komandas pārstāvji.

GAGA komanda regulāri informē iedzīvotājus par Lielo gauru mazuļu šķilšanos un drošu nokļūšanu Daugavā. 12. maijā ar sociālo tīklu palīdzību komanda informēja, ka Ikšķilē aktīvi perē sešas Lielo gauru mammas. Tuvākajās dienās bija gaidāma mazuļu izšķilšanās un pēc tam kopīga došanās uz upi.

(GAuru GAlvaspilsēta) ir projekts, kas izveidots lai palīdzētu Lielajām gaurām ligzdot Ikšķilē.

Kā zināms, Gauras, gauru ģints (Mergus) ir viena no pīļu dzimtas (Anatidae) ģintīm, kas pieder gauru apakšdzimtai (Merginae). Gauras bieži sauc par nirējpīlēm, jo barojas pilnībā ienirstot zem ūdens, tomēr to anatomiskā uzbūve ir atšķirīga.

Latvijā ir sastopamas 2 gauru ģints sugas: lielā gaura (Mergus merganser) un garknābja gaura (Mergus serrator). Abas sugas ir parastas caurceļotājas un ziemotājas jūrā.

Lielākā daļa gauru sugu galvenokārt dzīvo upēs, izņemot garknābja gauru (Mergus serrator), kas pamatā uzturas jūrā. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?