GAGA komanda regulāri informē iedzīvotājus par Lielo gauru mazuļu šķilšanos un drošu nokļūšanu Daugavā. 12. maijā ar sociālo tīklu palīdzību komanda informēja, ka Ikšķilē aktīvi perē sešas Lielo gauru mammas. Tuvākajās dienās bija gaidāma mazuļu izšķilšanās un pēc tam kopīga došanās uz upi.
(GAuru GAlvaspilsēta) ir projekts, kas izveidots lai palīdzētu Lielajām gaurām ligzdot Ikšķilē.
Kā zināms, Gauras, gauru ģints (Mergus) ir viena no pīļu dzimtas (Anatidae) ģintīm, kas pieder gauru apakšdzimtai (Merginae). Gauras bieži sauc par nirējpīlēm, jo barojas pilnībā ienirstot zem ūdens, tomēr to anatomiskā uzbūve ir atšķirīga.
Latvijā ir sastopamas 2 gauru ģints sugas: lielā gaura (Mergus merganser) un garknābja gaura (Mergus serrator). Abas sugas ir parastas caurceļotājas un ziemotājas jūrā.
Lielākā daļa gauru sugu galvenokārt dzīvo upēs, izņemot garknābja gauru (Mergus serrator), kas pamatā uzturas jūrā.