Pasaules Dabas fonds šo kukaini ir iekļāvis bīstamāko invazīvo sugu sarakstā. Nepilna gadsimta laikā sarkanās ugunsskudras no Dienvidamerikas nonākušas Amerikas Savienotajās Valstīs, Karību reģionā, Ķīnā, Taivānā, Austrālijā un nesen arī Eiropā, kur tās konstatētas Sicīlijā. Tās spējušas pielāgoties dažādiem klimatiskajiem apstākļiem un strauji vairoties, veidojot milzīgas kolonijas. Jaunzēlande līdz šim ir vienīgā valsts, kurai izdevies šo sugu pilnībā izskaust, tomēr tas prasījis ilgstošus un dārgus pasākumus.
Sarkanās ugunsskudras izplatība Eiropā pastiprina bažas par globālās tirdzniecības un klimata pārmaiņu ietekmi uz bioloģisko drošību. Pietiek ar vienu nejauši ievestu koloniju, lai sekas būtu jūtamas gadu desmitiem. Šis kukainis apdraud ne tikai cilvēku veselību, bet arī vietējās ekosistēmas un lauksaimniecību, jo tas izspiež citas sugas un izjauc dabisko līdzsvaru. Tādēļ Eiropas dienestiem ugunsskudru invāzija kļūst par nopietnu pārbaudījumu, kurā uz spēles ir gan vide, gan sabiedrības drošība.