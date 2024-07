Ir jāprot uz dzīvi paskatīties no gaišās puses – jaunietis nodevies peldei pa applūdušajām ielām

Kā redzams video, kas ievietots “TikTok”, applūdusī iela Jelgavā tiek izmantota kā baseins. Jaunietis ar peldēšanas ekipējumu pie “KRO Kebabnīcas” nodevies peldētpriekam.

Video, kas strauji izplatījies sociālajos tīklos, vairumu uzjautrinājis, taču daļa sabiedrības locekļu pauduši sašutumu par redzēto un vērsuši uzmanību, ka ūdens kvalitāte nav tā labākā.

Arī Jelgavas pašvaldības iestādes lūgušas iedzīvotājiem atturēties no peldes applūdušajās ielās.

Jelgavas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" piesaistījusi papildu tehniku ūdens atsūknēšanai un aizsprostoto caurteku skalošanai, aģentūra LETA uzzināja pilsētas pašvaldībā.

Applūdušo ielu dēļ pilsētā uz laiku slēgta satiksme Mātera ielā no Vaļņu ielas līdz Stacijas ielai, Zirgu ielā no Mātera ielas līdz Pulkveža Oskara Kalpaka ielai un Sakņudārza ielā no Egas ielas līdz Svētes ielai. Ņemot vērā to, ka satiksmei ir slēgts applūdušais Mātera ielas posms, mainīta pilsētas 2. un 4.maršruta autobusa kustība. Joprojām turpinās ūdens atsūknēšana no pilsētas ielām, piesaistot lieljaudas sūkņus.

Slēgtajos ielu posmos ir uzstādītas norobežojošas barjeras, un iebraukt šajos posmos drīkst tikai šeit dzīvojošie un operatīvais transports. Jelgavas Pašvaldības policija uzmanīs satiksmes noteikumu ievērošanu.

Tāpat iedzīvotāji lūgti nepeldēties applūdušajās ielās. Ūdens kvalitāte nav tam atbilstoša, turklāt pārvietojoties pa applūdušajām ielām un ietvēm, jāņem vērā, ka uz tām var būt izkustējušies notekūdeņu aku vāki, radot bīstamību, kā arī zem ūdens nav iespējams pamanīt iespējamos šķēršļus. Pieaugušie īpaši aicināti uzmanīt bērnus.

"Pilsētsaimniecība" saņēmusi papildu lieljaudas sūkņus, lai turpinātu atsūknēt ūdeni no Pasta ielas apkārtējām ielām. Arī rajonā pie Mākslas skolas uzstādīts papildu sūknis, lai atsūknētu ūdeni no šīs apkaimes ielām. Taču neskatoties uz to, ūdens līmenis ielās samazinās lēni.

Tāpat piesaistīta papildu tehnika, lai skalotu ar sanesumiem aizsprostotās caurtekas. Visvairāk nosprostotas caurtekas ir Bebru ceļā, Tērvetes ielā un Rīgas ielā.

Pakāpeniski mazinoties ūdens līmenim novadgrāvjos, varēs sākties ūdens atsūknēšana arī no citām applūdušajām vietām pilsētā. Tāpēc pašvaldība strādā, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk sūkņu, kas nodrošinātu ūdens atsūknēšanu.

Paralēli tam SIA "Jelgavas ūdens" turpina pārplūdušo kanalizācijas sistēmu atsūknēšanu. Šodien līdz pēcpusdienai tas veikts 35 privātmājās.

Bīstama situācija izveidojusies Savienības ielā, kur sācis iebrukt lietusūdens kanalizācijas kolektors. "Pilsētsaimniecība" jau sazinājusies ar VAS "Latvijas dzelzceļš", lai pārliecinātos, ka iebrukums nerada bīstamību virs dzelzceļa sliežu ceļiem.

Turpinās ar vētras lauzto koku zāģēšana pilsētā. "Pilsētsaimniecība" ziņo, ka visvairāk kokus vējš izgāzis Rīgas ielas rajonā, tostarp Svētbirzī, Brīvības bulvārī, kā arī Staļģenes ielas rajonā.

Pašvaldība turpina apzināt visus vētras un plūdu radītos zaudējumus pilsētā.

Par pamanītiem infrastruktūras bojājumiem, nolūzušiem kokiem un applūdušiem īpašumiem iedzīvotāji aicināti ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni 8787 vai rakstīt uz e-pastu "info@poic.jelgava.lv". Līdz šai pēcpusdienai centrs ir saņēmis vairāk nekā 380 unikālos pieteikumus no iedzīvotājiem.