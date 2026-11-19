Šogad Ogres pilsētvidi papildinājis jauns, vairāk nekā 10 metrus plats vides objekts “Uzlecošā saule” uz Kalna prospekta rotācijas apļa. Iedvesmojoties no valsts ģerboņa un strēlnieku karogiem, tas simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu un visefektīgāk izskatās krēslā, kad iedegas tā vitrāžas iluminācija.
Savukārt Liepu alejā, Brīvības ielas skvērā, uzstādīti 140 sarkanbaltsarkani spirālveida vēja virpuļi, bet pār Ogres upi esošie gājēju tilti ap plkst. 17.00 tradicionāli iemirdzas karoga krāsās.
Lai ērtāk apskatītu rotājumus, Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde sagatavojusi interaktīvu karti ar trim dažāda garuma pastaigu maršrutiem:
- “Lielais loks” (7,5 km);
- loks gar Ogres upes krastiem (3,5 km);
- “Mazais loks” (1,8 km).
Kartē atzīmētas arī autostāvvietas un kafejnīcas.
Jāatzīmē, ka svētku noskaņa valda arī pārējā novadā – piemēram, Lielvārdē, Lāčplēša un Slimnīcas ielas krustojumā, apskatāms izgaismots sarkanbaltsarkans vairodziņš ar uzrakstu “Latvija”, kas veltīts latviešu leģionāru piemiņai.