Iz pagājības. 08.07.1939.

Ogres draudzes ziņas

Kristīti: Jānis Viesturs Bērziņš no Ogresgala Neimaņiem, Jānis Viesturs Šneiders no Ogres un Tamāra Jakštas no Ogres.

Laulāti: Kārlis Zaķītis no Ikšķiles pag. Augšlageriem ar Ernu Vilciņš no Ikšķiles pagasta.

Uzsaukti: Pēteris Pauļukevičs no Ķeguma ar Elzu Kalējs no Ogres. Laulības notiks 15. jūlijā baznīcā.

Mirusi: Ernestīne Krūklis, dzim. Osītis, 80 g. v. no Ikšķiles pag. Straumēm.

Reģistrēti 142 vasarnieki

Līdz šim laikam pilsētas valdē jau reģistrēti 1412 vasarnieki, starp tiem prāvs skaits ārzemnieku no Igaunijas, Vācijas, Zviedrijas, Lietuvas un Krievijas. Tuvākās dienās ir paredzama vasarnieku kontrole, tādēļ jāpasteidzas reģistrēties tiem, kas to vēl nav izdarijuši.

Pārdēvēta iela

Agrākā Marsona iela starp Kalna prosp. un Lielvārdes ielu pārdēvēta par Zvaigžņu ielu. Atskaitot īpatnējo Krasta ielu, iepretim Centra peldētavai, neviena cita iela Ogrē nav aizsprostota ar ieraktiem pieciem, balti nokrāsotiem stabiņiem katrā ielas galā. Gadus 10 vai 15 atpakaļ pa Kalna prosp. un šo ieliņu Kļaviņš dzina savas govis uz ganībām Serķa kalna apkārtnē — varbūt tādēļ tā tikusi aizsprostota braucējiem. Jādomā, ka jaunā Zvaigžņu iela tagad iegūs citu pārējo ielu tiesības un tiks atbrīvota no aizsprostojumiem.

Daugavas svētki Ikšķilē

Pagājuša svētdienā Ikšķiles labierīcības biedrība svinēja 9. gadskārtējos Daugavas svētkus. Svētku sarīkošanas organizācija, reti lielais apmeklētāju skaits liecināja par to, ka uz tiem tūkstoši jau sen gatavojušies un gatavosies turpmāk vēl vairāk. Tas nozīmē, ka biedrībai ir kontakts ar tautu un tautai patīk vienotā garā kopā pulcēties uz Daugavas māmuļas sirmajiem krastiem un svinēt savus tradicionelos svētkus. Ikšķiles labierīcības biedrība ar profesoru Kugu priekšgalā savā darbībā ir tiešām pierādījusi sevi kā disciplinētu un saskaņotu organizaciju, kura ar saviem sasniegumiem var visai kaimiņu apkārtnei būt par paraugu. Un, galvenais, ka taisni inteliģence atrodas visas darbības priekšgalā, gan kā ierosinātāja, kā arī vienkāršā darba darītāja.

Atrasta blūze.

Zādzenē nesenajā sarīkojumā, noslēdzoties saviesīgajam vakaram, tējas galda turētāji sarīkojuma telpās atraduši nozaudētu izrakstītu tautu meitas blūzi. Īpašnieci lūdz pieteikties.

«Sētu varoņi» beidzot notverti

Ogres namsaimnieks Skreija jau pavasarī novērojis, ka nezināmas personas bojā sētu ap viņa īpašumu Brīvības ielā 24. Sētai vairākkārt aplauzti koki un sagāzti stabiņi. Policija jau ilgāku laiku naktīs novēroja šo apkārtni un tagad, 30. jūnija naktī, beidzot notvēra sētas lauzējus tieši notikuma vietā. Tos aizturot noskaidrojās, ka tie ir Ogrē dzīvojošie pilsoņi Arvids Migliņš no Bērzu alejas 2, Richards Dunce un Ludvigs Mekša no Miera ielas 3. Aizturētiem sastādīts protokols.