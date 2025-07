Iz pagājības. 15.07.1939.

Koncerts lietū

Ogres pilsētas aizsargu nodaļa pag. svētdienā «B» laukumā rīkoja koncertu - balli. Par programas izpildītājiem bija uzaicināti pazīstamie Nac. operas dziedoņi A. Ludiņa, A. Kortāns un T. Matīss. Koncerts sākās ar lielu nokavēšanos, jo apmeklētāju skaits sniedzās tikai dažos desmitos. Jau koncerta pirmajā daļā māksliniekiem un publikai nācās meklēt patvērumu zem estrādes jumta. Lietum pārstājot, koncertu turpināja, bet jau pēc dažām dziesmām uznāca vēl spēcīgākas lietus gāzes, kuras nepārstāja. Vēlā laika dēļ koncerta turpinājumu izbeidza. Tumsai iestājoties orķestris uzsāka dejas muziku. Dejas publika bija ieradusies mazā pulciņā, tā kā izrīkojums noslēdzās ar zaudējumiem. Šāda neizdošanās Ogres organizācijas piemeklējušas jau vairākkārtīgi un katru reizi ir spriests un gudri runāts par attiecīgas estrādes un tāpat nojumes publikas vajadzībām celšanu. Tomēr runāts paliek runāts un tālāk par to nekas nav vairāk darīts.

Centra peldētavā tagad svaigs ūdens

Pag. ceturtdienas vakarā nolaida Centra peldētavas ūdeni, kurš bij jau sastāvējis. Šim gadījumam bij gatavojušies daži Ogres pilsoņi, lai to izmantotu zvejai. Uzraudzības iestādes tomēr zveju nepieļāva, kādēļ zivju kārumniekiem bij jāapmierinājas tikai redzot zivju spuras un baltos vēderus. Pēc ūdens nolaišanas aizsprosts tika atjaunots un svaigais, tīrais ūdens atkal pildija peldu baseinu.

Madlienā jauni kilometru stabi

Caurbraucot Plātermuižas centram, pie Zakšu saimniecības var vērot lielās plantācijās sarindotus cementa ceļa rorus, ceļmalas ceļa stabiņus un jauna veida vēl nepabeigtu kilometra stabus, kurus pēc izgatavošanas novietos uz Madliena — Līgatne, Madliena — Suntaži, Madliena — Krape, Madliena — Aderkaši un Kastrāne — Kuplāji lielceļiem. Jaunā veida kilometra stabi gatavoti no cementa trīsstūra veidā. Staba augšgalā divās pusēs iedzeltāni krāsotā laukumā būs attiecīgs uzraksts ar vietas attāluma skaitli melnā krāsā, pārējās staba daļas būs balti krāsotas, šāda veida kilometra stabus šoseju un zemesceļu departaments drīzumā sāks uzstādīt uz augšā minētiem ceļa nodalījumiem. Staba izgatavošana, nokrāsošana, uzstādīšana izmaksās ap 5 ls. Stabu plantācijās, kuras atrodas Plātermuižā, redzam vasaras saulē brūni nodegušu jaunekli — krāsotāju P. Vanagu no Plāteres, kurš, no krāsu trauka ņemot krāsu, uzmanīgi izveido stabam ārējo, skaisto ietērpu, vietu uzrakstus, dažādus skaitļus, kuri nosaka vietas attālumu.