Ir veikti vairāki pārgrozījumi priekšnieku amatos, un tiem robežsargiem, kuri paliks dienestā no līdzšinējā sastāva, apgabalu priekšniekiem uzdots noslēgt līgumus, sākot ar 1. jūniju, uz vienu gadu. Visi kandidāti augstākiem amatiem jau izraudzīti, un ministrs tos iecels tuvākajās dienās. Tāpat sadalīti Saeimas piešķirtie papildu līdzekļi, kas galvenokārt paredzēti robežsargu skaita palielināšanai. Tomēr arī jaunais, papildinātais robežsargu sastāvs nedos iespēju pastiprināt apsardzību visās robežvietās. Taču svarīgākajos robežu apgabalos būs iespējams palielināt robežsargu skaitu tiktāl, lai tur varētu nodrošināt sistemātisku robežapsardzību. Pārējos apgabalos robežsargi, tāpat kā līdz šim, apkalpos pārbaudes punktus un novēros vietas, kur mēdz pārvietoties nelegāli robežas šķērsotāji un kontrabandisti.
Saskaņā ar jauno kārtību no robežsargiem tiks prasīta stingrāka dienesta pienākumu izpilde un lielāka atbildība. Tādēļ budžetā paredzēts uzlabot arī viņu materiālo stāvokli. Robežās strādājošajiem plānots piešķirt misiju grūtības piemaksu 25% apmērā no pamatalgas. Turklāt visiem robežsargiem paredzēta neliela piemaksa apģērba iegādei.
Lai labāk apmierinātu robežsargu vajadzības, sāktas sarunas ar intendantūru par iespēju izgatavot apģērbu uz nomaksu par intendantūras cenām. Paredzēts nodibināt arī robežsargu kooperatīvu, kas apgādātu tos ar nepieciešamajām saimniecības precēm.
P. B.
Rīgas pašpuikas Ogres tuptūzī
Ogres–Sprēstiņu Palīdzības biedrība sarīkoja zaļumu svētkus B. sporta laukumā. Uz Ogres zaļumiem bija ieradušies arī daži Rīgas pašpuikas, cerībā labi piedzerties un sakauties, kā tas jau ik gadu mēdz būt. Šoreiz gan viņu cerības nepiepildījās. Tiklīdz brašie kavalieri, jau krietni iedzēruši, sāka uzstāties, policisti tos tūliņ izolēja. Aizturēti tika I. Ķiremanis, I. Prēde, E. Millers, P. Daugulis un kāds Riters. Minētos kungus, bez bikšturiem (kā zināms — arestētajiem bikšturus noņem, lai nepakārtos), policija uzņēma savās mīlīgajās aresta telpās.
Interesants sīkums: kāds jaunkungs no Rīgas bija izbraucis «izšiverēties» ar vairākām daiļavām pavadoņos. Liktenis tomēr šo lietu bija lēmis citādi, un jaunkungs drīz aizšiverēja uz aresta māju. Viņa daiļās pavadones gauži lūgušas policistus to atlaist, citādi dāmas palikšot bez naudas, jo visa nauda esot bijusi pie kavaliera. Policisti lūgumu pārbaudīja, taču konstatēja, ka kavalierim nav ne santīma — naudiņa kopīgi nodzerta. Dāmas mierīgi padevās savam liktenim. Nākamajā rītā kavalieri no «dzīvokļa» sagaidīja līdzjutīga jaunkundze, noveda vispirms uz upi notīrīt, apmazgāt un sapost, lai pēc tam kopā uzņemtos garo ceļu kājām uz Rīgu. Citi rīdzinieki gan tikuši labāk, un daži pat ar automobili aizlaidušies atpakaļ uz Rīgu. Novērots, ka Rīgas pašpuikas ik gadu centīgi apmeklē mūsu zaļumus, tikai svaigo gaisu gan maz dabū ieelpot, jo visas svētku dienas bieži vien jāpavada tuptūzī.
Drausmīgs atradums
Lībiešu kalna purvā, 3 kilometrus no Ogres pilsētas, kāda sieviete, ganot govis, uzgājusi purvā starp dadžu žogiem kailu miruša cilvēka līķi. Uz notikuma vietu nekavējoties izbrauca Ogres pilsētas policija kopā ar Rīgas apriņķa I iecirkņa krimināluzraugu L. Līķis atrasts pilnīgi kails, un izrādījies, ka tas ir kāds Aleksandrs Beļavskis. Viņš atradies policijas uzraudzībā, bet 25. maijā pēkšņi nozudis. 26. maijā viņš redzēts minētajā apkārtnē staigājam kails un puspliks rāpjoties kokos.
Beļavskis pēdējā laikā izrādījis psihiskas novirzes un, domājams, mežos apmaldījies un miris no bada un aukstuma. Pie līķa nekādi ārējās vardarbības pierādījumi nav konstatēti — tikai vietām miesa noberzta no dadžu dzeloņiem. Neskatoties uz nemitīgajām lietusgāzēm, policija ātri sagatavoja nestuves un līķi iznesa no grūti pieejamā purva. Nestuves ievietoja starp četrriteņu velosipēdiem un nogādāja Ogrē, kur tas novietots pilsētas valdes pagrabtelpās. Radinieku Ogrē nav; māte dzīvo Rīgā un kalpo karaskolā.