Kā Ogres vācieši gatavojas aizceļot
Arī Ogrē dzīvo krietns vāciešu skaits, ko skar repatriācijas jautājums, kādēļ arī Ogres pilsētā redzama kravāšanās un gatavošanās aizbraukšanai. Interesanta ir parādība, ka tikai nedaudzi vācieši atklāti gatavojas, lielākā daļa sakravājas un klusām pārdod nevajadzīgās mantas. Liela daļa Ogres vāciešu sakās nebraukt un visas pazīmes arī rāda, ka tie tiešām nebrauks. No pazīstamākiem vāciešiem noteikti brauks: namsaimnieks Rūberts no Upes prosp. 1, Treimane no Zvaigžņu ielas 6, Kēzbergs no Bērzu alejas 4, Kloots no Zaķu ielas, Klinklāvi, Ogres dzirnavu līdzmantinieks Zonners ar meitu, prof. Frēzes ģimene no Rožu ielas, drogu veikala īpašnieki Vipkes, namsaimnieks Fuchsbergs un citi. Klinklāvi jau izpārdod pansijas iekārtu, Vipkes tāpat jau izpārdevuši savas mantas, arī citi dara to pašu. Vēl droši nav zināms, ko darīs pansijas turētājs Fīrhufs. Vāciešu aizbraukšana Ogrē atstās arī zināmā mērā labvēlīgu iespaidu. Vesela pilsētas Jaunā parka daļa līdz šim nevarēja uzplaukt tādēļ, ka tās gruntsgabali piederēja vācu tautības pilsoņiem, kas par tiem prasīja nesamērīgi augstu maksu un paši atkal nespēja apbūvēt.
* No Ķeguma brauc ap 20 vāciešu.
Līdz ar citiem vāciešiem uz Vāciju brauc ap 20 Ķeguma būvdarbos nodarbināti vācieši, ar Sentaba sekretāru Bricki un tā palīgu Fogeli priekšgalā, vairāki grāmatvedības darbinieki u. c.
* Kā ogrēniešiem un pļaviņiešiem jārīkojas ar izceļojošo vāciešu dzīvokļiem.
Rīgas apriņķa priekšnieks M. Treijs uzdevis visiem Ogres, Siguldas un Pļaviņu pilsētu namsaimniekiem izceļotāju atbrīvotos dzīvokļus un veikalu telpas pieteikt attiecīgos apriņķa policijas iecirkņos, izpildot anketas, kas tur saņemamas. Atbrīvotos dzīvokļus un citas telpas varēs noīrēt tikai ar apriņķa priekšnieka atļauju. Ogrēniešiem šīs lietas kārtojamas Rīgā, apriņķa priekšnieka kanclejā, Lāčplēša ielā 24, dz. 5.
Vasarnīcu Ogrē maina pret kažoku
Šonedēļ laikrakstā “Rīts” parādījās prāvs sludinājums, kurā tā īpašnieks piedāvāja vasarnīcu Ogrē apmaiņai pret labu kažoku. Cik zināms, kažoka tīkotājs ir kāds aizceļotājs. Pavirši skatoties liekas, ka veselas vasarnīcas atdošana pret vienu kažoku ir neizdevīgs veikals vasarnīcas īpašniekam, bet tā vis nav. Laba kažoka vērtība jārēķina 2000—7000 ls un par tādu naudu jau var iegādāties vasarnīcu.
Jauna Ogres pilsētas vecākā stāšanās darbā
4. oktobrī plkst. 12 jaunieceltais Ogres pilsētas vecākais Jānis Ozoliņš pārņēma amatu no līdzšinējā pilsētas vecākā Heinricha Salenieka-Neimaņa. Pārņemšanas aktā bez Ogres pilsētas valdes locekļiem un pilsētas valdes darbiniekiem bija aicināti piedalīties arī pilsētas ārsts J. Cīrulis, pilsētas veterinarārste E. Dzelde, pilsētas policijas uzraugs H. Kazaiers un pilsētas pamatskolas pārzinis J. Palēns. Nododot amatu pilsētas vecākam J. Ozoliņam, līdzšinējais pilsētas galva H. Salenieks-Neimanis novēlēja jaunajam pilsētas vecākam “labākās sekmes pašvaldības darbā un labklājību personīgajā dzīvē”, — norādot, ka jaunais pilsētas vecākais amatā stājas tādā brīdī, kad Latviju, kaut arī netieši, skar lielie starptautiskie notikumi. Atbildot novēlējumiem, pilsētas vecākais Jānis Ozoliņš teica: “Centīšos Ogres pilsētu tālāk veidot par vienu no Latvijas daiļākajām pilsētām, jo izdaiļojot kādu no mūsu zemes stūrīšiem, mēs izdaiļojam mūsu zemi. Pilsētas vecākā amatu uzņēmos tāpēc, ka mīlu sabiedrisku darbu. Darbu uzņemoties zināju, ka darbs prasīs grūtību pārvarēšanu. Bet grūtības mani nebaida.”
Mīklaina zelta zobu un rokas somiņas pazušana pie Ogres zobārstes
Aleksandra Morus, no Upes prosp. 5, 6. oktobrī apmeklējusi zobārsti Faniju Rullis, Brīvības ielā 22. Atstājot ārstes uzgaidāmās telpas, viņa tajās aizmirsusi rokas somiņu ar pasi, zelta zobiem un 8 ls naudas. Pēc kādas pusstundas tā atcerējusies atstāto somiņu un steigusies atpakaļ, bet tā pie zobārstes vairs nav atradusies, par ko ziņots policijai. Minētā laikā zobārstes uzgaidāmās telpās atradušās tikai divas personas. Kad otrā dienā to mājas sāktas kratīt, tad somiņa atradusies nomesta stacijas atejā, sieviešu nodalījumā. Arī pase, zelta zobi un nauda.