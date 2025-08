Iz pagājības. 22.07.1939. OVV

Suns-pašnāvnieks

Ka kustonis labprātīgi dodas nāvē, notiek visai reti. Tomēr to nācies piedzīvot Ogrē. Pagājušo otrdien pa «Reinsona» laipām pār Ogres upi staigājis melns suns. Pēkšņi tas no laipām ielecis upē, kura tanī vietā nav visai dziļa un ūdens sunim sniedzies tikai nedaudz pāri galvai. Suns nav peldējis, bet centies galvu turēt tikai zem ūdens. Nonākot dziļākā vietā, suns nogrimis. Vēlāk straume to izskalojusi seklākā vietā, kur klātesošie to izvilkuši jau beigtu. Policija devusi rīkojumu pilsētas valdei noslīkušo suni aprakt.