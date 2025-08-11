Iz pagājības. 29.07.1939.

Agrā rīta stundā turpinājām sāktās gaitas. Brīžiem līkumotā Ogre locījās cauri zaļiem laukiem, tad mūsu ceļš veda meža biezokņos un neparastiem gājējiem visur pretim dvesa upes dzestrums. Ik vietā Ogre bija pārbrienama un dažkārt mēs pāri tikām pat sausām kājām — izlaipojot pa lielajiem akmeņiem. Cilvēkus redzējām reti un daudzās vietās mūsu skatam vērās neskartais dabas krāšņums. Vietām biezais mežs mums neļāva ceļu, tad bridām Ogrē un tiešām — tikām ātrāki! Cik šeit tādi ciemiņi reti, to apliecināja kādās mājās. Pie brokastu galda stāstījām saimniecei par ceļojumu un ceļa mērķi. — Jūs tikai tāpat ceļojat? — kā neticēdama zemes saimniece mūs pārvaicāja. Saņemot apstiprinošu atbildi, viņa vēl nebūt nebija skaidrībā. — Bet jūs taču kaut ko pārdodat, vai esat foto aģenti? — saimniece gribēja saņemt piekrītošu atbildi. Protams, savu stāstu vēlreiz apliecinājām, bet viņa neticēja — kā nu tā varot ceļot... Dienu dienā redzējām Ogri, viņa plūda un čaloja, ne brīdi nelikdama aizmirst savu tuvumu. Līkumota, skaista un neizdibināma — tāda viņa paliks mums atmiņā.
Tur zivis gaida gājējus
Ejot pa laipām no aizsargu mītnes uz Pārogri, pusceļā gājējus parasti pārsteidz ūdens plunkšķēšana. Tur zivis bariem sitās virs ūdens, griežot uz tām gājēju uzmanību. Pārgājēji apstājās un arī zivis nervozi riņķo, gaidīdamas, ka garāmgājēji tām atmetis ēdamo. Pastāvīgie gājēji par laipām jau zina, ka zivis tur viņus gaida, kādēļ tiem vienmēr ir līdzi maizes druskas. Atzīmējams, ka uz makšķeri šinī vietā zivis tomēr neķeras.
Auto un vilciena sadursme
Lielajā auto un vilciena katastrofā, kura notika pirmdien, 24. jūlijā pie Kangaru stacijas, nogalināts Plāteres pag. Griķīšu mājās dzīvojošais 19 g.v. Kārlis Skubiņš. Nelaiķis aktīvi piedalījās arī vietējo Vanagu darbībā.
Zādzenes skautu dzīve
Zādzenes skauti, priekšnieka E. Ērkša vadībā sāk aktīvi darboties sportā. 16. jūlijā skauti Ogres līcī pie Zādzenes sanāca uz nodarbībām, kuras vadīja kopnieka v. i. D. Krastiņš. Ar sevišķu interesi skauti trenējās volejbolā. Sarunās ar Zādzenes skautu vienības priekšnieku — kopnieku E. Ērkši, tas izsakās: «Kad būsim volejbolā ietrenējušies, varēsim iet sacensībā ar mazpulku.»
Lauberē rodas jauna gaisma
Neilgi atpakaļ Lauberē parādījās stabi, pa kuriem apkārtnē ienāca spožā elektriskā gaisma no Juglas spēkstacijas. To jau Lauberē lieto 8 lauksaimnieki, Lauberes biedrības un pagasta nams. Pašreiz elektrisko apgaismošanu ierīko Lauberes 6-kl. pamatskolā.
Nudisms Ogres malā
Katru dienu Ogres malā, iepretim Firhofa panzijai, ierodas apm. 30 g. veca melnmataina dāma, lai tad tur gluži kaila sauļotos. Tā tad sensācija, kura ogrēniešiem jāredz!