Ierēdņi atkal prasa.
Tautas labklājības ministru atkal apmeklējušas ierēdņu un pensionāru delegācijas, lūgdamas iestādīt ierēdņiem 13. mēnesi un 60 latu piemaksas kārtējā algā, kā arī dot pensionāriem brīvu ārstēšanu. 13. mēneša ieskaitīšana kārtējā algā izmaksātu 1.000.000 latu. Tagad, kad zemē valda posts un nepieciešams jādomā par budžeta sabalansēšanu, šādas ierēdņu prasības gan nav īsti vietā.
Bez slitām grūti iztikt.
Saskaņā ar pilsētas valdes rīkojumu stingri aizliegts uz ielām, ietvēm un laukumiem pamest bez uzraudzības zirgus un citus kustoņus, vai piesiet tos pie stabiem, žogiem un citiem priekšmetiem. Tāpat dots rīkojums novākt no ietvēm un laukumiem visas slitas un stabus zirgu piesiešanai. Mūsu zirgu īpašniekiem šie rīkojumi ir radījuši lielas galvas sāpes. Sevišķi iebraucēji–zemnieki nevar bez slitām iztikt un bieži vien savus zirgus sien pie sētām un kokiem, pretēji pilsētas rīkojumiem. Caur to vairāki braucēji piedzīvojuši jau nepatikšanas. Tā Ikšķiles Kārlis Liepkalns 18. jūlijā š. g. nokļuvis policijas rokās par zirga pamešanu ielas malā. Sastādīts protokols. Citi braucēji tikuši tikai ar bailēm un bārienu cauri.
Reņģu kupcis ķezā.
Pagājušā trešdienā uz vietējā tirgus laukuma uzbraucis ar krietnu reņģu vezumu pilsonis Kārlis Jansons un sācis kāliem vien savu preci «līferēt» noņēmējiem. Te, kur gadījies, kur ne — policija klāt un prasa, lai parāda andeles dokumentus. Jansonam tas liels pārsteigums, jo braucis no pašas Rīgas, arī Baldonē bijis un andelējies, nekādus papīrus neviens nav prasījis, bet te uzreiz — kā tu izšķibētu! Gan mēģinājis visādi to lietu izklāstīt, tomēr bijis vien beidzot jāiet kārtībniekam līdzi…
Kašķīgi jaunekļi.
Sastādīts protokols un tiks saukti pie atbildības brāļi Dreimaņi, S.S.S. biedri, par lamāšanos atklātā vietā un pretošanos policijai. Dreimaņi «uzstājās» Ogres pilsētas valdes kultūras un sociālās apgādes komitejas sarīkojumā «B» laukumā, iesākdami ķildu ar sarīkojuma vadītājiem un dažiem pilsētas valdes locekļiem. Kad policija gribēja noskaidrot jaunekļu personību, tie atklāti pretojās un izturējās tik izaicinoši, ka policijai tikai ar pūlēm izdevās tos savaldīt. Vēlāk jaunekļi atzinušies tiem pašiem nolamātajiem pilsētas valdes locekļiem, ka viņi tīši meklējuši ķildu, lai atriebtos pilsētas valdei par to, ka tā savā laikā nav ievērojusi viņu lūgumu izpriecas nodokļa lietā.
Vēstule redakcijai.
Lasot «Ogres Straumes» astoto numuru, atradu minētu savu vārdu starp tiem Ogres pilsētas namu īpašniekiem, kuri «Varoņu piemiņas dienā» neesot turējuši par vajadzīgu izkārt valsts karogu, tādēļ saucami pie likumīgas atbildības. Tā kā minētajā dienā no paša rīta mana jaunā nama trešā stāva logā, ar skatu uz st. Ogre 1, bija izkārts valsts karogs, ko pat varu ar vairākiem lieciniekiem pierādīt, tad minēto ziņojumu, vērstu pret sevi, uzskatu par smagu un nepatiesu apvainojumu, kurš man jo sāpīgāk sajūtams tādēļ, ka esmu nacionāli–valstiski domājošs pilsonis, kuram kritušo varoņu piemiņa svēta. Lūdzu Jūsu laikrakstu šo nepareizību atsaukt.
Jānis Stradiņš, Ķiršu ielā Nr. 1.
Redakcijas piezīme:
Mūsu līdzstrādnieks paskaidro, ka mājai Ķiršu ielā Nr. 1, kura kā pirmā no ielas redzama, karoga nav bijis. Varbūt otrai ēkai, kura dziļāk sētā, karogs bijis, tikai aiz kokiem tas no ielas puses nav bijis saskatāms.