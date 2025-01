Iz pagājības. Ogres Ziņas Nr. 34

A. Krauklis, Ogres draudzes mācītājs.

Ir pienākušas bargas ziemas dienas ar lielu salu un aukstiem vējiem. Visi steidzās no viena siltuma patvēruma uz otru. Daudziem jājautā, — vai ilgi būs tāds sals? Bet ziema vēl tikai sākās. Šinī ziemas bargumā, kā arvienu visās aizgājušās ziemās, atskan vēstis, kas priecīgi satrauc visus, kam sirdī vēl mājo siltas jūtas. Tās ir Ziemassvētku vēstis, — pilnas apsolījumu un jauku cerību. Vispirms tās sveic steidzīgos darba gaitniekus ar baznīcu zvanu skaņām, aicinādamas aizmirst nemieru un nepatiku, ir par bargo ziemas aukstumu, ir par vilšanos dzīvē. Zvanu skaņas pārspēj sadzīves troksni un atdzīvina visu, kas dzīvības un daiļuma pildīts mūsu garīgā dzīvē. Vēl citas vēstis atskan augstajos svētkos. Redzot egļu zaļumu un jūtot svaigo skuju smaržu, kāda balss mūs aicina atpakaļ bērna skaidrībā, kurā senus gadus atpakaļ priecājamies par Ziemassvētkiem vecāku namā... Un gaišās sveces mirdz un izstaro gaismu un siltumu, aicina mūs nebūt bargiem, nebūt sala un ziemas pilniem, bet degt siltuma kvēlē un starot gaismu.

Pāri visam mums atskan Ziemassvētku svētie vārdi, kuri kā mieru nesoša roka noglauž mūsu grumbaino seju un rokas. Viens no tiem laipni un iepriecinoši atskan mūsu ausīm: «Nebīstaties!» Bailes no nezināmā, no rītdienas grūtībām laupa mums šīs dienas jaukumu. Cik labi ir uzklausīt aicinājumu — nebīties. Otrs atskan prieka pasludinājums par lielo pārmaiņu, kas nākusi pasaulē ar Jēzus piedzimšanu. Bija ziema, barga un auksta, cilvēces gara dzīvē nebija vēl modusies cilvēcība un līdzjūtības dzīvība, šo ziemas bargumu lauza Jēzus mācība, nesot atziņu par cilvēka vērtību, par cilvēcību, par dievišķo daiļumu. Šīs ziemas bargums arī drīzi beigsies. Ātri aizies aukstais laiks. Un pavasars nākdams nesīs dzīvību. Tas ir Ziemassvētku vēstījuma lielais saturs, — aukstuma vietā siltums, nāves sastinguma vietā ziedonīga dzīvība. Pāri visam — miers pie Dieva un cilvēkiem. Svinēsim svētkus ar miera ilgām, — ar atvērtu sirdi Ziemassvētku vēstīm un ar apziņu, — būsim cilvēki, — būsim dievišķi apgaroti, priecīgi, garīgi ļaudis!

Priecīgus Ziemassvētkus!

Paskaidrojums

Kādā no vasaras sezonas «Ogres Ziņu» numuriem bija ievietots mans raksts «Novecojusi ideoloģija», kurā nosodiju izdzīves un reibuma kāres ideoloģiju senos un mūsu laikos. Raksta beigu daļa bija saistīta ar kādu notikumu Ogrē, kas bija izskaidrots ar minēto izdzīves ideoloģiju. Notikuma izmeklēšana vēlāk noskaidrojusi, ka gadījumam pilnīgi nejaušs raksturs. Vēlēdamies izlīdzināt nepatiku un rūgtumu, ko bija izsaucis mans raksts, kaut arī vārdā neviens nebija minēts, izsaku par to dziļu nožēlu. Varētu gan viegli sevi attaisnot, pieminot notikuma informatorus, kuru vārdiem man nebija pamata neticēt, bet ar to rūgtums nebūtu izlīdzināts. Miera svētkos arī šinī lietā nesīsim miera domu.

Izstrādā projektu Ogres stacijas telpu paplašināšanai

Pēdējos gados, Ogrei strauji uzplaukstot un vairojoties tūristu skaitam pilsētā, Ogres stacijas bufete ziemas sezonā līdzšinējos apmēros vairs nespēj ērti apmierināt visu apmeklētāju vajadzības. Parasti dzelzceļu staciju bufetes ir tikai pasažieru vajadzībām. Ogres stacijas bufeti turpretim mēdz apmeklēt visi ogrēnieši. Vasaras sezonā Ogrē atvēra ēdienu veikalu, bet tas blakus bufetei nespēja pastāvēt un bija spiests likvidēties. Ziemas sezonā, kad vasaras veranda ir slēgta, stacijas bufetes telpas ar savām šaurajām telpām nespēj vairs uzņemt un pienācīgi apkalpot visus apmeklētājus. Tagad šis jautājums nonācis dzelzceļu virsvaldē apspriešanā. Kā mūs informē, patreiz izstrādāts projekts par Ogres stacijas telpu paplašināšanu. Ir paredzēts tagadējās uzgaidāmās telpas savienot ar bufetes telpām, tādējādi radot lielākas ērtības pasažieriem. Tagadējo vasaras bufetes verandu pārbūvēs par ziemas telpām. Paplašinot virtuvi, paredzēts iekārtot arī ziemā Ogres stacijas bufetes telpas tā, lai tās spētu apkalpot un dot mājīgas ērtības apmēram 50 personām.

Pārmaiņas Ogres policijas darbiniekos

Ogres policijas jaunākais kārtībnieks Jānis Purēns, kurš nesen beidza policijas kārtībnieku kursus, tagad paaugstināts un iecelts par vecāko kārtībnieku Mārupes pagastā. Policijas dienestā Ogrē Purēns nepārtraukti nokalpojis astoņus gadus un ar savu objektīvo un noteikto rīcību ir ieguvis Ogres pilsētas iedzīvotāju vispārējas simpātijas.