“Makšķerēšana” jau sākas
Ogre no laika gala ir saistījusi ievērojamāko makšķernieku uzmanību, jo reti kad makšķernieki atstāj Ogri ar tukšu kuli. Parastā makšķerēšanas sezona gan sen jau beigusies, bet nupat tiek atklāta jauna sezona — balsu makšķerēšana nākošajām Saeimas vēlēšanām. Sezonu atklās Demokrātiskā centra līderis Breikšs Ogres–Sprēstiņu biedrības zālē. Pēc tam ieradīsies miera, kārtības un radošās apvienības līderis Polis. Tālāk vēl sagaidāma vesela rinda “makšķernieku”. Par visu to pārliecībā, ka Ogre nebūs tiem jāatstāj ar tukšu kuli. Kā paši ogrēnieši uz “makšķerniekiem” skatās, to mēs tikai vēlāk redzēsim.
“Traks numurs”
Tā saucās 3 cēlienu komēdija, kuru pagājušajā svētdienā Kultūras veicināšanas biedrība uzveda brīvā dabā “B” laukumā. Mūsu aktieri darīja visu, lai gūtu panākumu, un dažbrīd tiešām sasniedza labu spēli. Novērojami bija arī daži trūkumi, bet tie piedodami, jo izrāde notika pēc samērā maz kopmēģinājumiem. Pat ģenerālmēģinājums nav noticis sliktā laika dēļ. Apmeklējums bija vidējs — pārdotas vairāk nekā 400 biļetes. Skaidrs atlikums būs ap Ls 150.
Nakts kontrole
Naktī no sestdienas uz svētdienu vietējā policija izdarīja plašāku kontroli pa aizdomīgākām vietām. Sastādīti protokoli pret Jāni Prečbiti, Eduardu Spoģi, Jāni Kupšti un Jāni Petruškeviču par uzturēšanos pilsētā bez pierakstīšanās. Par dzīvošanu ar veco pasi policija sastādījusi protokolu pret pilsoni Jāni Daļiševski. “B” sporta laukumā aizturēts kāds Grīnbergs, kurš atradās meklējamo personu sarakstā. Grīnbergs jau no marta mēneša izvairījies no pierakstīšanās policijā un visu laiku dzīvojis šur tur. Arestētais vēlāk nosūtīts uz Rīgu apriņķa priekšnieka rīcībā.
Aizmāršība vai zādzība
Apmēram pirms divām nedēļām pilsonim Mihejevam nozudusi tačka, ar kuru viņš strādājis stacijas tuvumā. Tagad policijas kārtībnieks Kaimiņš to atradis Mālukalnā pie kāda Breša. Pēdējais paskaidrojis, ka tačku paņēmis tikai pastrādāties un domājis vēlāk nogādāt atpakaļ, bet esot aizmirsis to izdarīt. Policija ar paskaidrojumu nav apmierinājusies un ievadījusi izziņu. Lietas iznākumu noteiks tiesa.
Dīvains atradums
Ogres muižā dzīvojošais Pudis, vedot no lauka āboliņu, atradis zem āboliņa stirpas lielāku daudzumu slapjas veļas. Par atradumu nekavējoties ziņojis policijai, kura noskaidrojusi, ka veļa nozagta Bertai Reisterei, kas dzīvo Ikšķiles pagasta “Reisteros”.
Vai atkal jauni sportisti?
Brīvības ielā Nr. 21 vairāki maiznīcas strādnieki nodarbojušies ar bezdelīgu ligzdiņu postīšanu. Sākumā tās apmētājuši ar akmeņiem, bet, kad tas neizdevās, paņēmuši kādu koku un īsā laikā nopostījuši vairākas putnu ligzdas. Šāds “sports” laikam ir viens no nekrietnākajiem, kādu ogrēnieši izdomājuši.
Ogres futbolistu panākumi
Futbola sacīkstē starp Ikšķiles un Ogres komandām uzvarēja Ogre ar 9:0. Ogres komanda sākumā nesapratās saspēlē, kas izskaidrojams ar to, ka spēlēja no divām komandām sastādīta vienība. Ogres sastāvā ietilpa mašīnbūvētāji un daži Ogres komandas spēlētāji. Ikšķiles komandai vēl trūkst tehnikas un daudz kas jāmācās. Ogrēniešiem sevišķi labi uzbrucēji bija Šteins un Kalējs, pussargs Ūdris un vārtsargs Fogels. Skatītāju sacīkstē bija ļoti daudz, un tie ar interesi sekoja spēlei.
Vecam cilvēkam vājš prāts
Mums ziņo, ka kāds plaši pazīstams tirgotājs tā piekāvis nepilngadīgu zēnu, ka zēna vecākiem vajadzējis griezties pie ārsta pēc palīdzības. Nelaimīgais zēns 12 stundas nogulējis bez samaņas. Gadījuma aculiecinieki stipri sašutuši par šādu rīcību.