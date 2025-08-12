Otrdiena, 12.08.2025 14:32
Izglītības nozarē aizvadītajā mācību gadā strādāja vairāk nekā 27 000 pedagogu

Leta
Foto: freepik
Leta

Latvijas izglītības iestādēs 2024./2025.mācību gada sākumā strādāja 27 725 pedagogi, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati.

Vispārizglītojošajās dienas skolās mācīja 20 390 skolotāji, profesionālās izglītības iestādēs - 2451, bet augstskolās un koledžās - 4884 mācībspēki.

Profesionālajās izglītības iestādēs, augstskolās un koledžās skaitīti tikai pamatdarbā nodarbinātie mācībspēki, norāda CSP.

Lielākā daļa no kopējā pedagogu skaita - 22 211 - bija sievietes.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pedagogu skaits ir gandrīz nemainīgs - 2023./2024.mācību gadā vispārizglītojošās skolās strādāja 20 565 skolotāji, profesionālās izglītības iestādēs - 2344, bet augstskolās un koledžās - 4895 mācībspēki.

