Izmaiņas noteikumos, prasībās, pienākumos. Kas jauns 2025. gadā

Lielāka minimālā alga

Minimālās mēneša darba algas apmērs normālā darba laika ietvaros pieaug līdz 740 eiro. Tas ir par 40 eiro vairāk nekā pagājušajā gadā. Minimālā mēneša darba alga ir paredzēta zemāk kvalificēto darba ņēmēju darba atalgošanai, atspoguļojot šāda darba produktivitāti. Statistika liecina, ka ienākumus minimālās algas un zemākā apmērā saņem ap 18% strādājošo. Biežāk privātajā sektorā, retāk sabiedriskajā sektorā strādājošie.

Augstāks slieksnis, augstāki pabalsti

No 2025. gada pieaug zemākais minimālo ienākumu slieksnis, garantētā minimālā ienākuma slieksnis un līdz ar to arī vairāku pabalstu apmērs. Zemākais minimālo ienākumu slieksnis ir 166 eiro. Attiecīgi arī garantētā minimālā ienākuma slieksnis būs 22% apmērā no ienākumu mediānas, un augs no tā izrietošo pabalstu apmēri – GMI pabalsts, mājokļa pabalsts, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar invaliditāti vispārējā gadījumā, kā arī pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes.

Gudrāks pabalsts vecākiem

Vecāku pabalsta saņēmējam, kurš bērna kopšanas laikā būs nodarbināts un neatradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūs ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksās 75% apmērā no piešķirtā pabalsta. No 15% vecāku pabalsta saņēmēju, kuri turpina strādāt un gūt ienākumus, vairākums jeb 80% ir vīrieši. Nereti ģimenei šāds variants ir finansiāli izdevīgāks. Problēma ir apstāklī, ka mamma, kura nestrādā un aprūpē bērnu, bet nesaņem vecāku un bērna kopšanas pabalstu, paliek bez sociālā nodrošinājuma. Izmaiņas pagaidām ieviestas uz vienu gadu, pēc tam tiks izvērtētas.

Vienkāršāki nodokļu aprēķini

No 1. janvāra darba ņēmējiem noteikta viena neapliekamā minimuma likme – 510 eiro. Tāpat vienkāršota iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma, turpmāk piemērojot divas nodokļa likmes. Algām līdz 8775 eiro mēnesī nodokļa likme no 1. janvāra ir 25,5%, savukārt algām virs 8775 eiro mēnesī nodokļa likme ir 33%.

Ar īpašām vajadzībām

Par 100 eiro – no 313,43 eiro līdz 413,43 eiro mēnesī – ir paaugstināts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts. Asistenta un pavadoņa pakalpojumu sniedzēju atlīdzība turpmāk būs 5,72 eiro par vienu pakalpojuma stundu (līdz šim – 5,42 eiro).

Saldāka akcīze

Ir palielinātas akcīzes nodokļa likmes degvielai, kā arī tai degvielai, dabasgāzei un naftas gāzēm, ko izmanto kā kurināmo. Tāpat no jaunā gada tiks piemērots akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem ar cukura saturu, sākot no 8 gramiem cukura uz 100 mililitriem. Straujāks akcīzes nodokļa likmes pieaugums gaidāms alkoholiskajiem dzērieniem, to starpproduktiem, kā arī tabakas izstrādājumiem un citiem smēķēšanai paredzētiem produktiem, piemēram, elektronisko cigarešu šķidrumam.

Kas mainās pensionāriem

* Ar šo gadu ir pabeigta pensionēšanās vecuma celšana, vienlaikus paaugstinot vecuma pensijas piešķiršanai vajadzīgo stāžu no 15 uz 20 gadiem. No 1. janvāra valsts vecuma pensiju varēs saņemt 65 gadu vecumu sasniegušie, ja viņu apdrošināšanas stāžs nebūs mazāks par 20 gadiem. Personas, kuru apdrošināšanas stāžs būs vismaz 30 gadu, varēs pensionēties priekšlaikus, tas ir, divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2025. gadā pensionēties priekšlaikus drīkstēs personas, kuras sasniegušas 63 gadu vecumu.

* 2025. gadā turpinās pakāpeniski atjaunot pensiju piemaksas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. 2025. gadā piemaksu piešķirs cilvēkiem, kas pensionējās 2015., 2016. un 2017. gadā.

* Pensionāra iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums ir paaugstināts no 500 uz 1000 eiro mēnesī.

Būs arī indeksācija

Ir paredzēts, ka 2025. gada 1. oktobrī indeksēs to pensijas daļu, kas būs iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pilnā apjomā. Tiek prognozēts, ka tie varētu būt aptuveni 1518 eiro. Pērn indeksēja tikai pusi no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī. Vecuma pensijas pašlaik pilnā apmērā indeksē aptuveni 76% vecuma pensionāru, bet 2025. gadā tie jau būs aptuveni 98% pensionāru.

Mainīsies zāļu cenas

Spēkā stājies jauns recepšu zāļu cenu noteikšanas modelis. Mērķis ir samazināt zāļu cenas, tajā skaitā uzcenojumus, un zāles padarīt pieejamākas pacientiem. Jaunais modelis paredz atteikties no esošās sistēmas, kurā pieļaujamais procentuālais lieltirgotavu un aptieku uzcenojums ir atkarīgs no zāļu ražotāja noteiktās cenas. Tā vietā visām recepšu zālēm par iepakojumu noteiks vienu fiksētu uzcenojumu un maksu par farmaceita pakalpojumu. Paredzams, ka dārgāko recepšu zāļu cenas samazināsies par 15–20%, bet lētākās (līdz 3 eiro par iepakojumu) varētu kļūt nedaudz dārgākas.

Kā pieslēgties Latvijai

No 2025. gada 1. janvāra mainīsies pieslēgšanās kārtība Valsts pārvaldes pakalpojumu portālam Latvija.gov.lv. Sākot ar jauno gadu, autentifikācija portālā būs iespējama, izmantojot mobilo lietotni eParaksts mobile, personas apliecību (eID karti), eParaksts karti vai mobilās lietotnes Smart-ID kvalificēto versiju, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālos identifikācijas līdzekļus. Autentifikācija ar banku izsniegtajiem internetbanku rīkiem vairs nebūs pieejama.

Lielāks auto nodoklis

No 1. janvāra Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes ir paaugstinātas vidēji par 10% visiem transportlīdzekļiem, kā arī piekabēm un puspiekabēm. Noteikts arī transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas termiņš – kalendārajam gadam sekojošā gada 31. janvāris. Tas nozīmē, ka nodokli par 2025. gadu jāsamaksā līdz 2026. gada 31. janvārim.

Tīrāks vējstikls

No 2025. gada 1. janvāra automašīnām vairs neizsniedz tehniskās apskates uzlīmes. To, ka transportlīdzeklim ir veikta valsts tehniskā apskate un ir dota atļauja dalībai ceļu satiksmē, apliecina ieraksts Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī personai izsniegtais transportlīdzekļa tehniskās apskates novērtējuma protokols. Pārliecināties par tehniskās apskates termiņu iespējams CSDD e-pakalpojumu portālā.

Atbildība alkoholiķiem

Spēkā stājušies grozījumi Krimināllikumā, kas autovadītājiem, kuri atteiksies no alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpā, noteiks kriminālatbildību. Papildus ar izmaiņām Administratīvās atbildības likumā velosipēda, elektroskrejriteņa un mopēda vadītājiem, ja viņi atsakās no alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpā, tiks noteikta administratīvā atbildība.

Aproce varmākām

Lai mazinātu vardarbību ģimenē un veicinātu sabiedrības drošību kopumā, varmācīgai personai varēs piemērot drošības līdzekļa izpildes elektronisko uzraudzību. Tā būs elektroniska aproce, ar kuru būs iespējams noteikt personas atrašanās vietu, lai pārliecinātos, ka netiek pārkāpts, piemēram, tuvošanās aizliegums. Elektronisko uzraudzību sāks nodrošināt no 1. jūlija.

Dārgie atkritumi

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam, no 1. janvāra pieaug nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu. Tas nozīmē augstākas nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Izmaksas var samazināt, šķirojot atkritumus un samazinot nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu.

Jāsmēķē negaršīgāk

No 1. janvāra mazumtirdzniecības vietās tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes, kā arī citus nikotīnu saturošus vai nesaturošus smēķējamus izstrādājumus varēs iegādāties tikai personas no 20 gadu vecuma. Mazumtirdzniecības vietās varēs iegādāties elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus, t. sk. vienreizlietojamās elektroniskās cigaretes, tikai ar tabakas garšu vai smaržu. Citi aromatizētāji ir aizliegti. Tāpat varēs iegādāties tikai tabakas aizstājējproduktus jeb nikotīna spilventiņus, kuros nikotīna koncentrācija nepārsniedz 4 mg uz g, kā arī nikotīna spilventiņus tikai ar tabakas garšu vai smaržu.

Iespēja atkrieviskot skolu

Lai skolēnus atbrīvotu no pienākuma mācīties krievijas valsts valodu kā otro svešvalodu, vecākiem jānoformē rakstiska atteikšanās un jāiesniedz skolas vadībai. Tas jāizdara līdz 31. maijam. Ja vecāki šādu atteikšanos neparakstīs un bērns jau būs uzsācis mācīties krievijas valodu, skolas šīs apmācības nodrošinās vēl turpmākos piecus gadus. Ogres novadā krievijas valodas mācību saviem bērniem biežāk pieprasa vecāki no jauktajām ģimenēm.

Skaidrāka nauda

* Kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums Valsts ieņēmumu dienestam iesniegt informāciju par klientiem – fiziskām personām, kuru maksājumu kontā iepriekšējā gada laikā ieskaitītās skaidrās naudas kopsumma vienā kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja ir 7000 eiro vai vairāk.

* No 1. aprīļa nodokļu maksātājiem būs pienākums nodrošināt klientiem iespēju par pakalpojumiem un precēm pakalpojuma saņemšanas vai mazumtirdzniecības vietā norēķināties ar bezskaidras naudas maksājumu.

Vērtīgie dokumenti

No jaunā gada pieaug nodeva par pases un personas apliecības izsniegšanu. Tagad valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā ir 44 eiro un divu darba dienu laikā – 70 eiro. Savukārt valsts nodeva par personas apliecības jeb eID kartes izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 25 eiro un divu darba dienu laikā – 40 eiro. Savukārt nodeva par atgriešanās apliecības izsniegšanu personām, kuras ārzemēs nozaudējušas pasi vai personas apliecību, ir 50 eiro.